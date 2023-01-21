Yollar filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:38

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:38

Yollar (Driveways), yönetmenliğini Andrew Ahn, senaristliğini Hannah Bos ve Paul Thureen'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir dram filmidir.

YOLLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, sekiz yaşındaki Cody ve huysuz yaşlı Del arasındaki dostluğu konu alıyor. Sekiz yaşındaki Cody annesi ile birlikte, ölen teyzesinin evini temizlemek için teyzesinin evine gider. Mahalledeki yaşıtlarıyla iletişim kurmakta zorlanan Cody, yan komşuları huysuz ve emekli Del ile beklenmedik bir dostluk kurar.

YOLLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lucas Jaye

Hong Chau

Brian Dennehy

YOLLAR FİLMININ IMDB PUANI KAÇ?

Yollar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.