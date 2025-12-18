Ağlamak Yok filminin yönetmen koltuğunda Natalia Nazarova oturuyor. Filmin senaristliğini Natalia Nazarova, Dmitry Konstantinov üstleniyor. Peki, Ağlamak Yok filminin konusu ne? Ağlamak Yok filminin oyuncuları kim?
AĞLAMAK YOK FİLMİNİN KONUSU NE?
Rus bir göçmen olan Tatiana Olsen, bir İskandinav ülkesinde yaşayan kocası Ingvar Olsen ve on yaşındaki oğulları Kolya ile görünüşte mükemmel bir hayata sahiptir. Ancak, Kolya okuldan eve dönmediğinde dünyası paramparça olur. Yetkililer, küçük bir tartışmayı gerekçe göstererek onu uzaklaştırır.
AĞLAMAK YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Svetlana Chuykina - Tatiana Olsen
Vladimir Levchenko - Nikolai Olsen
Ivan Yankovsky - Alexei
Jonathan Solway - Ingvar Olsen
Katharina Spiering - Hilda
Dirk Martens - Gustav
Vadim Stepanov - Thomas
Ekaterina Vasilyeva - Greta
Mindaugas Papinigis - Senior Caretaker
AĞLAMAK YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ağlamak Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.