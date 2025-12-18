Ağlamak Yok filminin yönetmen koltuğunda Natalia Nazarova oturuyor. Filmin senaristliğini Natalia Nazarova, Dmitry Konstantinov üstleniyor. Peki, Ağlamak Yok filminin konusu ne? Ağlamak Yok filminin oyuncuları kim?

AĞLAMAK YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Rus bir göçmen olan Tatiana Olsen, bir İskandinav ülkesinde yaşayan kocası Ingvar Olsen ve on yaşındaki oğulları Kolya ile görünüşte mükemmel bir hayata sahiptir. Ancak, Kolya okuldan eve dönmediğinde dünyası paramparça olur. Yetkililer, küçük bir tartışmayı gerekçe göstererek onu uzaklaştırır.

AĞLAMAK YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Svetlana Chuykina - Tatiana Olsen

Vladimir Levchenko - Nikolai Olsen

Ivan Yankovsky - Alexei

Jonathan Solway - Ingvar Olsen

Katharina Spiering - Hilda

Dirk Martens - Gustav

Vadim Stepanov - Thomas

Ekaterina Vasilyeva - Greta

Mindaugas Papinigis - Senior Caretaker

AĞLAMAK YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ağlamak Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.