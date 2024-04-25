AI filminin konusu ne? AI filminin oyuncuları kim?
AI (Yapay Zeka) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. AI filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, AI filminin konusu ne? AI filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
AI filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Aldiss, Ian Watson üstleniyor. Peki, AI filminin konusu ne? AI filminin oyuncuları kim?
AI FİLMİNİN KONUSU NE?
Belirsiz bir gelecekte, insanoğlu, dünyanın çoğunun sular altında kaldığı bir yeryüzünde yaşamaya çalışırken, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 'yapay zekalı' robotlar üretirler. David madde ve mana olarak tam bir insan gibi donatılmış bir robottur. Sevmeye programlanmış olan ilk robot çocuk David, o sırada hasta olmasından dolayı tedavisi bulunana kadar çocukları dondurulmuş bir aile tafından deneme süreci olarak evlat edinilir. David, yaşadığı aile ortamında evlatlığın gerektirdiği sevgi ve bakımı kapsayarak, giderek çiftin çocukları haline gelmesine rağmen, umulmadık olaylar hayatı 'Robot David' için imkansız bir duruma sokar.
AI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Haley Joel Osment
Jude Law
Frances O'Connor
Sam Robards
William Hurt
Clark Gregg
April Grace
Sabrina Grdevich
Adrian Grenier
Tom Gallop
Michael Berresse
Kevin Sussman
Eugene OsmentAI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
AI filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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