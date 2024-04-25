Yayınlanma: 25.04.2024 - 20:48

Güncelleme: 25.04.2024 - 20:48

AI filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Aldiss, Ian Watson üstleniyor. Peki, AI filminin konusu ne? AI filminin oyuncuları kim?

AI FİLMİNİN KONUSU NE?

Belirsiz bir gelecekte, insanoğlu, dünyanın çoğunun sular altında kaldığı bir yeryüzünde yaşamaya çalışırken, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 'yapay zekalı' robotlar üretirler. David madde ve mana olarak tam bir insan gibi donatılmış bir robottur. Sevmeye programlanmış olan ilk robot çocuk David, o sırada hasta olmasından dolayı tedavisi bulunana kadar çocukları dondurulmuş bir aile tafından deneme süreci olarak evlat edinilir. David, yaşadığı aile ortamında evlatlığın gerektirdiği sevgi ve bakımı kapsayarak, giderek çiftin çocukları haline gelmesine rağmen, umulmadık olaylar hayatı 'Robot David' için imkansız bir duruma sokar.

AI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haley Joel Osment

Jude Law

Frances O'Connor

Sam Robards

William Hurt

Clark Gregg

April Grace

Sabrina Grdevich

Adrian Grenier

Tom Gallop

Michael Berresse

Kevin Sussman

Eugene OsmentAI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

AI filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.