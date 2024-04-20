Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:22

Gizli Dünya filminin yönetmen koltuğunda Lenny Abrahamson oturuyor. Filmin senaristliğini Emma Donoghue üstleniyor. Peki, Gizli Dünya filminin konusu ne? Gizli Dünya filminin oyuncuları kim?

GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

24 yaşındaki Joy (Brie Larson), 7 yıl önce Old Nick (Sean Bridgers) dediği bir adam tarafından kaçırılmış ve o günden bu yana evinin arkasındaki küçücük bir kulübede Jack ile tutsak olarak yaşamaktadır. Old Nick'in devamlı tecavüzlerine maruz kalan Ma, bu 7 yılın son 5'ini, Nick tecavüzleri sonucu doğan oğlu Jack (Jacob Tremblay) ile geçirmiştir. Gerçek dünyayı hiç bilmeyen oğlunu bu idare etmeye çalışsa da bir gün gerçek dünyayı da tanıması gerektiğini anlar. Bu hapis hayatından binbir güçlükle kaçarak ailesinin yanına sığınan Joy için şimdi bir başka zorlu sınav başlayacaktır. Gerçek hayatla hiç karşılaşmamış Jack'i yepyeni bir hayata adapte edebilmek, aynı zamanda kendi hayatına da kaldığı yerden devam edebilmek...

GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brie Larson

Jacob Tremblay

Sean Bridgers

Joan Allen

William H. Macy

Jack Fulton

Megan Park

Amanda Brugel

Kate Drummond

Randal Edwards

Joe Pingue

Chantelle Chung

Justin Mader

Jee-yun Lee

Wendy Crewson

GİZLİ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gizli Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.