Gizli Dünya filminin konusu ne? Gizli Dünya filminin oyuncuları kim?
Gizli Dünya (Room) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gizli Dünya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gizli Dünya filminin konusu ne? Gizli Dünya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gizli Dünya filminin yönetmen koltuğunda Lenny Abrahamson oturuyor. Filmin senaristliğini Emma Donoghue üstleniyor. Peki, Gizli Dünya filminin konusu ne? Gizli Dünya filminin oyuncuları kim?
GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
24 yaşındaki Joy (Brie Larson), 7 yıl önce Old Nick (Sean Bridgers) dediği bir adam tarafından kaçırılmış ve o günden bu yana evinin arkasındaki küçücük bir kulübede Jack ile tutsak olarak yaşamaktadır. Old Nick'in devamlı tecavüzlerine maruz kalan Ma, bu 7 yılın son 5'ini, Nick tecavüzleri sonucu doğan oğlu Jack (Jacob Tremblay) ile geçirmiştir. Gerçek dünyayı hiç bilmeyen oğlunu bu idare etmeye çalışsa da bir gün gerçek dünyayı da tanıması gerektiğini anlar. Bu hapis hayatından binbir güçlükle kaçarak ailesinin yanına sığınan Joy için şimdi bir başka zorlu sınav başlayacaktır. Gerçek hayatla hiç karşılaşmamış Jack'i yepyeni bir hayata adapte edebilmek, aynı zamanda kendi hayatına da kaldığı yerden devam edebilmek...
GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brie Larson
Jacob Tremblay
Sean Bridgers
Joan Allen
William H. Macy
Jack Fulton
Megan Park
Amanda Brugel
Kate Drummond
Randal Edwards
Joe Pingue
Chantelle Chung
Justin Mader
Jee-yun Lee
Wendy Crewson
GİZLİ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gizli Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
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