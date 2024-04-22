Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin konusu ne? Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin oyuncuları kim?
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin konusu ne? Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin yönetmen koltuğunda Bob Persichetti ve Peter Ramsey oturuyor. Filmin senaristliğini Phil Lord ve Christopher Miller üstleniyor. Peki, Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin konusu ne? Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin oyuncuları kim?
GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Spider-Man'le ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Spider-Man, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur. Miles Morales, The Ultimate Spider-Man olarak tanınmaktadır. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Spider-Man'ler Miles'ın evrenine düşer. Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham gibi diğer evrenlerin Spider-Man'leri Miles'ın gelişip gerçek bir süper kahraman olmasına yardım eder. Fakat bu Spider-Man'lerin kendi evrenlerıne mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.
GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mahershala Ali
Liev Schreiber
Shameik Moore
Brian Tyree Henry
Hailee Steinfeld
Jake Johnson
Lily Tomlin
Luna Lauren Vélez
Nick Jaine
Nicolas Cage
Muneeb Rehman
Melanie Haynes
John Mulaney
GİZLİ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.
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