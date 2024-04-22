Yayınlanma: 22.04.2024 - 21:22

Güncelleme: 22.04.2024 - 21:22

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin yönetmen koltuğunda Bob Persichetti ve Peter Ramsey oturuyor. Filmin senaristliğini Phil Lord ve Christopher Miller üstleniyor. Peki, Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin konusu ne? Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin oyuncuları kim?

GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Spider-Man'le ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Spider-Man, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur. Miles Morales, The Ultimate Spider-Man olarak tanınmaktadır. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Spider-Man'ler Miles'ın evrenine düşer. Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham gibi diğer evrenlerin Spider-Man'leri Miles'ın gelişip gerçek bir süper kahraman olmasına yardım eder. Fakat bu Spider-Man'lerin kendi evrenlerıne mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.

GİZLİ DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mahershala Ali

Liev Schreiber

Shameik Moore

Brian Tyree Henry

Hailee Steinfeld

Jake Johnson

Lily Tomlin

Luna Lauren Vélez

Nick Jaine

Nicolas Cage

Muneeb Rehman

Melanie Haynes

John Mulaney

GİZLİ DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.