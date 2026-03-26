Senarist, oyuncu Gülse Birsel, Aile Arasında filminin devam filmi niteliğinde olacak "2 Aile Arasında"'nın senaryosunu tamamladığını duyurdu. Peki, Aile Arasında 2 ne zaman çıkıyor, vizyona ne zaman girecek? Aile Arasında 2'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

AİLE ARASINDA 2 ÇEKİLECEK Mİ?

Evet, sevilen filmin devamı geliyor. Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, “2 Aile Arasında” filminin çekileceğini duyurdu ve projenin hazır olduğunu açıkladı.

AİLE ARASINDA NE ZAMAN VİZYONA GİRMİŞTİ?

Aile Arasında, 2017 yılında vizyona girdi ve gösterimde olduğu dönemde büyük ilgi görerek 5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

AİLE ARASINDA 1'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Filmin başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar paylaşırken, kadroda ayrıca Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel de yer alıyordu.