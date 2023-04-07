Aile dizisine yeni oyuncu! Seyircileri de şaşkına çevirdiler..
Ay Yapım imzalı “Aile” dizisi geçen salı akşamı 3 kategoride de zirvede yer alırken kadroya yeni bir oyuncu geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi kısa sürede seyirciler tarafından çok beğenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Aile” dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi ekran başına topluyor. Ay Yapım’ın Show TV’de yayınlanan dizisi Hakan Bonomo imzalı nefes kesen senaryosuyla büyük beğeni topluyor. Dizinin 6. bölümünde yeni bir oyuncu ekibe konuk oluyor.
Ece İrtem “Aile” dizisine yeteneği ve güzelliğiyle renk katacak. İrtem, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’yı buluşturan reyting rekortmeni dizide “Cansın” adlı şarkıcıya hayat verecek.
ECE İRTEM HAKKINDA BİLGİLER
14.06.1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
ECE İRTEM'İN YER ALDIĞI DİZİLER
Şeref Meselesi
Paramparça
Kertenkele
Yeni Gelin
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