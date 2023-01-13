Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:26

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:26

Senaristliğini ve proje tasarımını Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in üstlendiği Ateş Kuşları dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Tv izleyicileri dizinin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları, çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan

Hande Soral

Burak Tozkoparan

Görkem Sevindik

Erdem Şanlı

Emir Çubukçu

Nizam Namidar

Serkan Ercan

Boncuk Yılmaz

Sedef Akalın

Lilya İrem Salman

Hilal Uysun

Ahmet Saraçoğlu

Gonca Cilasun

Onat Bulut

Ozan Ağaç

Yeşim Dalgıçer

Kaan Sevi

Görkem Doğan