Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni projelerinden Ateş Kuşları dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir? Ateş Kuşları dizisinin oyuncuları kimler?
Senaristliğini ve proje tasarımını Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in üstlendiği Ateş Kuşları dizisinin ilk bölümü merakla bekleniyor. Tv izleyicileri dizinin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları, çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alıyor.
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
İlayda Alişan
Hande Soral
Burak Tozkoparan
Görkem Sevindik
Erdem Şanlı
Emir Çubukçu
Nizam Namidar
Serkan Ercan
Boncuk Yılmaz
Sedef Akalın
Lilya İrem Salman
Hilal Uysun
Ahmet Saraçoğlu
Gonca Cilasun
Onat Bulut
Ozan Ağaç
Yeşim Dalgıçer
Kaan Sevi
Görkem Doğan
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