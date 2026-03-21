Ailem Robotlara Karşı filminin yönetmen koltuğunda Mike Rianda oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Rianda ve Jeff Rowe üstleniyor. Peki, Ailem Robotlara Karşı filminin konusu ne? Ailem Robotlara Karşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

AİLEM ROBOTLARA KARŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailem Robotlara Karşı, ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadele veren bir ailenin hikâyesini konu alır. Katie, hayalini kurduğu sinema okulunu kazanarak büyük bir mutluluk yaşar. Evinden kilometrelerce uzaktaki okuluna gitmek üzere hazırlık yaparken, ailesi de bu yolculukta ona eşlik etmeye karar verir.

Keyifli başlayan yolculukları sırasında, robotların dünyayı ele geçirdiğini öğrenirler. Teknolojinin kontrolden çıkıp robotların sokakları istila etmesiyle birlikte, bu sıradan aile kendini insanlığı kurtarmak için verilen zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

AİLEM ROBOTLARA KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Abbi Jacobson

Danny McBride

Maya Rudolph

Eric André

Olivia Colman

Fred Armisen

Beck Bennett

John Legend

Chrissy Teigen

Blake Griffin

Conan O'Brien

AİLEM ROBOTLARA KARŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ailem Robotlara Karşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.