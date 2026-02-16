Akasya Durağı için yeniden çekim hazırlıklarının başladığı konuşuluyor. Peki, Akasya Durağı yeniden başlayacak mı? Akasya Durağı'nın oyuncu kadrosunda kimler olacak?

AKASYA DURAĞI YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Bir dönemin en çok izlenen komedi dizileri arasında gösterilen Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddiası, özellikle dizinin sadık izleyici kitlesini heyecanlandırdı. İddiaya göre yapım, 15 yıllık orijinal kadrosunu koruyarak yeniden çekileceği iddia edildi.

AKASYA DURAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Akasya Durağı’nın yeniden başlayacağına dair iddialar gündemde olsa dahi dizinin ne zaman yayınlanacağı ve hangi kanalda izleyiciyle buluşacağı konusunda resmi açıklama yapılmadı.