Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:37

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:37

Akılalmaz filminin yönetmenliğini Gregor Jordan üstlenirken filmin senaryosunu Peter Woodward üstlendi. 2010 yılında vizyona giren Akılalmaz (Unthinkable) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Akılalmaz filmi konusu nedir? Akılalmaz filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

AKILALMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir terörist tarafından gizlinen üç atom bombası, ABD’nin en büyük kabusu haline gelir. Yerleri bilinmeyen bu bombaların yerleştirilmesine iki gün kala, bir sorgu yargıcı ile FBI ajanı bu silahları bulmak için mücadeleye girişirler.

Film, Yusuf isimli Amerikalı Müslümanın (Michael Sheen) bir video kaydı yapmasıyla başlar. FBI özel ajanı Helen Brody (Carrie-Anne Moss) ve ekibi, haberlerden Yusuf'un arandığını öğrenince bir soruşturma başlatırlar.

Özel bir sorgu yargıcı olan H (Samuel L. Jackson), Yusuf'un videoda bahsettiği nükleer bombaların yerini bulmak için işe koyulur ve Yusuf'u bulduğu anda parmaklarından birini keserek, caniliğini ve kararlılığını ispatlar. Böylelikle Brody iyi polis, H kötü polis olmuştur. Yusuf ise işkenceye katlanmaya eğitimli biridir ve sessizliğini bozmaz. Bu işin içinde ise başka iş vardır, film absürdlüğünü gizleyip sonradan ortaya çıkaran, seyirciyi ters köşeye yatıran bir özelliğe sahip.

AKILALMAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Samuel L. Jackson - Henry Harold

Michael Sheen - Steven Arthur Younger

Carrie-Anne Moss - Agent Helen Brody

Martin Donovan - Jack Saunders

Brandon Routh - Agent D.J. Jackson

Austin Nichols - Bomb Disposal Expert

Gil Bellows - Agent Vincent

Yara Shahidi - Katir Humphries

Holmes Osborne - General Paulson

Benito Martinez - Alvarez

Lora Kojovic - Rina Humphries

Stephen Root - Charlie Thompson

AKILALMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Akılalmaz filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.