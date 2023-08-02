Akılalmaz filmi konusu nedir? Akılalmaz filmi oyuncuları kimler?
Akılalmaz (Unthinkable) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Akılalmaz filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Akılalmaz filmi konusu nedir? Akılalmaz filmi oyuncuları kimler?
Akılalmaz filminin yönetmenliğini Gregor Jordan üstlenirken filmin senaryosunu Peter Woodward üstlendi. 2010 yılında vizyona giren Akılalmaz (Unthinkable) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Akılalmaz filmi konusu nedir? Akılalmaz filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
AKILALMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir terörist tarafından gizlinen üç atom bombası, ABD’nin en büyük kabusu haline gelir. Yerleri bilinmeyen bu bombaların yerleştirilmesine iki gün kala, bir sorgu yargıcı ile FBI ajanı bu silahları bulmak için mücadeleye girişirler.
Film, Yusuf isimli Amerikalı Müslümanın (Michael Sheen) bir video kaydı yapmasıyla başlar. FBI özel ajanı Helen Brody (Carrie-Anne Moss) ve ekibi, haberlerden Yusuf'un arandığını öğrenince bir soruşturma başlatırlar.
Özel bir sorgu yargıcı olan H (Samuel L. Jackson), Yusuf'un videoda bahsettiği nükleer bombaların yerini bulmak için işe koyulur ve Yusuf'u bulduğu anda parmaklarından birini keserek, caniliğini ve kararlılığını ispatlar. Böylelikle Brody iyi polis, H kötü polis olmuştur. Yusuf ise işkenceye katlanmaya eğitimli biridir ve sessizliğini bozmaz. Bu işin içinde ise başka iş vardır, film absürdlüğünü gizleyip sonradan ortaya çıkaran, seyirciyi ters köşeye yatıran bir özelliğe sahip.
AKILALMAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Samuel L. Jackson - Henry Harold
Michael Sheen - Steven Arthur Younger
Carrie-Anne Moss - Agent Helen Brody
Martin Donovan - Jack Saunders
Brandon Routh - Agent D.J. Jackson
Austin Nichols - Bomb Disposal Expert
Gil Bellows - Agent Vincent
Yara Shahidi - Katir Humphries
Holmes Osborne - General Paulson
Benito Martinez - Alvarez
Lora Kojovic - Rina Humphries
Stephen Root - Charlie Thompson
AKILALMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Akılalmaz filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazarımız Barış Pehlivan 5. kez cezaevine giriyor!
- İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı
- Üç ilde peş peşe deprem!
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- İhracatına yasak geldi!
- Bir saldırgan tutuklandı!
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu