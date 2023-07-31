Süt Kardeşler filminin konusu ne, oyuncuları kim? Süt Kardeşler fillmi uyarlama mı, nerede çekildi?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:47

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:47

Süt Kardeşler filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Peki, Süt Kardeşler filminin konusu ne? Süt Kardeşler filminin oyuncuları kim?

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Adile Naşit - Melek

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekildi.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ UYARLAMA MI?

Süt Kardeşler, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlandı.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Süt Kardeşler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi.