Süt Kardeşler filminin konusu ne, oyuncuları kim? Süt Kardeşler fillmi uyarlama mı, nerede çekildi?
Süt Kardeşler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Süt Kardeşler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Süt Kardeşler filminin konusu ne? Süt Kardeşler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Süt Kardeşler filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Peki, Süt Kardeşler filminin konusu ne? Süt Kardeşler filminin oyuncuları kim?
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.
SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Şaban
Şener Şen - Hüsamettin
Halit Akçatepe - Ramazan
Hale Soygazi - Bihter
Adile Naşit - Melek
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1976 yılı yapımı olan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekildi.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ UYARLAMA MI?
Süt Kardeşler, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlandı.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Süt Kardeşler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.8 olarak belirlendi.
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