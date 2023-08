Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:18

Gökdelen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rawson Marshall Thurber üstlendi. 2018 yılında vizyona giren Gökdelen (Skyscraper) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eskiden FBI'ın rehine kurtarma biriminde çalışmış ve savaşlarda yer almış Will Ford (Dwayne Johnson), bir operasyon sırasında sol bacağını kaybettikten sonra emekliye ayrılmış ve gökdelenler için güvenlik danışmanlığı yapmaya başlamıştır. Çin'de bulunan dünyanın en yüksek binası 'The Pearl' için bir güvenlik araştırması yapması gerektiğinde kendisi de ailesiyle birlikte buraya yerleşerek bizzat gözlem yapma şansı bulur. Ancak binada bariz güvenlik açıkları vardır ve bunlar sonucunda binanın 96. katında bir yangın çıkar. Yangının sorumluluğu Ford'a yüklenir. Will Ford'un hem adını temize çıkarmak, hem de binada mahsur kalan ailesini kurtarabilmek tüm bilgi ve cesaretini son damlasına kadar kullanması gerekecektir.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson - Will Sawyer

Pablo Schreiber - Ben

Neve Campbell - Sarah Sawyer

Chin Han - Zhao Long Zhi

Noah Taylor - Mr. Pierce

Mckenna Roberts - Georgia Sawyer

Noah Cottrell - Henry Sawyer

Roland Møller - Kores Botha

Byron Mann - Inspector Wu

Elfina Luk - Sergeant Han

Hannah Quinlivan - Xia

Beatrice King - Asian Lady

Paul McGillion - On-Scene Commander

Adrian Holmes - Ajani Okeke

Kevin Rankin - Ray

Kayden Magnuson - Ray's Daughter

GÖKDELEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gökdelen filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5,8 olarak belirlenmiştir.