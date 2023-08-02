Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları kimler?
Gökdelen (Skyscraper) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Gökdelen filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları kimler?
Gökdelen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rawson Marshall Thurber üstlendi. 2018 yılında vizyona giren Gökdelen (Skyscraper) filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eskiden FBI'ın rehine kurtarma biriminde çalışmış ve savaşlarda yer almış Will Ford (Dwayne Johnson), bir operasyon sırasında sol bacağını kaybettikten sonra emekliye ayrılmış ve gökdelenler için güvenlik danışmanlığı yapmaya başlamıştır. Çin'de bulunan dünyanın en yüksek binası 'The Pearl' için bir güvenlik araştırması yapması gerektiğinde kendisi de ailesiyle birlikte buraya yerleşerek bizzat gözlem yapma şansı bulur. Ancak binada bariz güvenlik açıkları vardır ve bunlar sonucunda binanın 96. katında bir yangın çıkar. Yangının sorumluluğu Ford'a yüklenir. Will Ford'un hem adını temize çıkarmak, hem de binada mahsur kalan ailesini kurtarabilmek tüm bilgi ve cesaretini son damlasına kadar kullanması gerekecektir.
GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson - Will Sawyer
Pablo Schreiber - Ben
Neve Campbell - Sarah Sawyer
Chin Han - Zhao Long Zhi
Noah Taylor - Mr. Pierce
Mckenna Roberts - Georgia Sawyer
Noah Cottrell - Henry Sawyer
Roland Møller - Kores Botha
Byron Mann - Inspector Wu
Elfina Luk - Sergeant Han
Hannah Quinlivan - Xia
Beatrice King - Asian Lady
Paul McGillion - On-Scene Commander
Adrian Holmes - Ajani Okeke
Kevin Rankin - Ray
Kayden Magnuson - Ray's Daughter
GÖKDELEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gökdelen filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5,8 olarak belirlenmiştir.
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