Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:18

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:18

Tehlikeli Miras filminin yönetmen koltuğunda Jérôme Salle oturuyor. Senaristliğini Jérôme Salle ve Philippe Francq üstleniyor. Peki, Tehlikeli Miras filminin konusu ne? Tehlikeli Miras filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Varlıklı iş adamı Nerio Winch şüpheli biçimde ölünce, yoktan var ettiği şirketinde entrikalarla dolu bir iktidar savaşı başlar. Yönetim kurulu üyeleri eski patronlarının herkesten gizlediği Largo adında bir oğlu olduğunu öğrenince şaşırırlar. Maceraperest, isyankâr ve savaşçı bir ruha sahip Largo (Tomer Sisley), tehlikeli bir yaşam sürmektedir. Babasının öldüğünü öğrenince, bu olayı araştırmak ve şirketin kontrolünü ele geçirmek için babasının düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye girişir.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tomer Sisley

Miki Manojlovic

Kristin Scott Thomas

Elizabeth Bennett

Nicolas Vaude

Mélanie Thierry

Sharon Stone

Vincent Haquin

Bojana Panic

Denis Rouden

Gilbert Melki

Anne Consigny

Steven Waddington

Radivoje Bukvic

Benedict Wong

Karel Roden

Eddy Ko

André Oumansky

Digger Mesch

Wolfgang Pissors

Gérard Watkins

Benjamin Siksou

Louisa Bojesen

Ross Westgate

André Agius

Ulrich Tukur

Napakpapha Nakprasitte

Olivier Barthélémy

Ivan Marevich

David Gasman

Dmitriy Nazarov

Laurent Terzieff

Clemens Schick

Vadim Andreyev

Nirut Sirichanya

Lyubov Germanova

Viktor Rakov

Olga Zubkova

Aleksandr Gruzdev

Stuart Ong

Carlo Brandt

Predrag Vasic

Glen Chin

Ho Ying Sin

Léo-Paul Salmain

Elizabeth Ann Bennett

Lexie Kendrick

Derek Ting

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.