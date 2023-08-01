Tehlikeli Miras filminin konusu ne? Tehlikeli Miras filminin oyuncuları kim?
Tehlikeli Miras (Largo Winch) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Miras filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tehlikeli Miras filminin konusu ne? Tehlikeli Miras filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tehlikeli Miras filminin yönetmen koltuğunda Jérôme Salle oturuyor. Senaristliğini Jérôme Salle ve Philippe Francq üstleniyor. Peki, Tehlikeli Miras filminin konusu ne? Tehlikeli Miras filminin oyuncuları kim?
TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Varlıklı iş adamı Nerio Winch şüpheli biçimde ölünce, yoktan var ettiği şirketinde entrikalarla dolu bir iktidar savaşı başlar. Yönetim kurulu üyeleri eski patronlarının herkesten gizlediği Largo adında bir oğlu olduğunu öğrenince şaşırırlar. Maceraperest, isyankâr ve savaşçı bir ruha sahip Largo (Tomer Sisley), tehlikeli bir yaşam sürmektedir. Babasının öldüğünü öğrenince, bu olayı araştırmak ve şirketin kontrolünü ele geçirmek için babasının düşmanlarıyla amansız bir mücadeleye girişir.
TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tomer Sisley
Miki Manojlovic
Kristin Scott Thomas
Elizabeth Bennett
Nicolas Vaude
Mélanie Thierry
Sharon Stone
Vincent Haquin
Bojana Panic
Denis Rouden
Gilbert Melki
Anne Consigny
Steven Waddington
Radivoje Bukvic
Benedict Wong
Karel Roden
Eddy Ko
André Oumansky
Digger Mesch
Wolfgang Pissors
Gérard Watkins
Benjamin Siksou
Louisa Bojesen
Ross Westgate
André Agius
Ulrich Tukur
Napakpapha Nakprasitte
Olivier Barthélémy
Ivan Marevich
David Gasman
Dmitriy Nazarov
Laurent Terzieff
Clemens Schick
Vadim Andreyev
Nirut Sirichanya
Lyubov Germanova
Viktor Rakov
Olga Zubkova
Aleksandr Gruzdev
Stuart Ong
Carlo Brandt
Predrag Vasic
Glen Chin
Ho Ying Sin
Léo-Paul Salmain
Elizabeth Ann Bennett
Lexie Kendrick
Derek Ting
TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tehlikeli Miras filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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