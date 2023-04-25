Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler?

Son Durak serisinin üçüncüsü olan Son Durak 3 (Final Destination 3) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Son Durak 3 (Final Destination 3) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:02
Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler?
Abone Ol google-news

Son Durak 3 filminin yönetmen koltuğunda James Wong otururken filmin senaryosunu Glen Morgan ve James Wong kaleme aldı. Son Durak 3 filmi 10 Şubat 2006 tarihinde ABD'de vizyona girdi. Peki, Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SON DURAK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mezuniyet gecesinde yapılan eğlenceye katılmak üzere lunaparka giden Wendy, hız trenine bindikleri sırada hayalle gerçek arasında korkunç bir kâbus görür. Çünkü bindikleri tren onlara eğlence yerine ölüm saçacaktır. Kâbus gören Wendy trenden hemen inmek ister ve arkadaşı Kevin'da onunla iner. Birkaç dakika sonra da arkadaşlarının feci şekilde ölümüne tanık olurlar.

Hikâyenin bundan sonrası önceki serilerde olduğu gibi yine aynı biçimde devam ediyor ve gençlerle Azrail arasında ölüm kalım mücadelesi için düello başlıyor.

Film, heretik ve şeytani ögelerin görsellerini içeren yarı-animasyon sunuşu ile başlar. Ardından Wendy ve arkadaşlarının hız treni kazasıdan öncesinde geçirdikleri vakitlerden sahnelerle devam eder. Tren kazası, Ashley'nin, Frankie'nin kameralı tacizini engellemek için yaptığı hareket ile başlar. Kamera'nın ipi raya takılarak kamera raya sabitlenir, tren vagonları kameraya çarparak kontrolden çıkar ve daha sonra aşamalı olarak yere düşerek ölürler. Wendy, aşağı düşüşüne birkaç saniye kala rüyadan uyanır ve bağırarak turun iptal edilmesini sağlar. Ancak bazı arkadaşları inmemişlerdir ve trenden düşerek ölürler. Ertesi gün Wendy'yi bir sessizlik kaplar.

SON DURAK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mary Elizabeth Winstead - Wendy Christensen 

Ryan Merriman - Kevin Fischer 

Kris Lemche - Ian McKinley 

Alexz Johnson - Erin Ulmer 

Sam Easton - Frankie Cheeks 

Jesse Moss - Jason Wise 

Gina Holden - Carrie Dreyer 

Texas Battle - Lewis Romero 

Chelan Simmons - Ashley Freund 

Crystal Lowe - Ashlyn Halperin 

Amanda Crew - Julie Christensen 

Maggie Ma - Perry Malinowski 

Ecstasia Sanders - Amber Regan 

Dustin Milligan - Marcus 

Cory Monteith - Kahill 

SON DURAK 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Durak 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.8 olarak belirlendi.


Son Durak son durak 3 son durak 3 filmi filmler Film

İlgili Haberler

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi konusu nedir? Sherlock Holmes: Gölge Oyunları oyuncuları kimler?

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi konusu nedir? Sherlock Holmes: Gölge Oyunları oyuncuları kimler?
En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kim?

En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kim?
Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi?

Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler