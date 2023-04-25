Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler?
Son Durak serisinin üçüncüsü olan Son Durak 3 (Final Destination 3) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Son Durak 3 (Final Destination 3) filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler?
Son Durak 3 filminin yönetmen koltuğunda James Wong otururken filmin senaryosunu Glen Morgan ve James Wong kaleme aldı. Son Durak 3 filmi 10 Şubat 2006 tarihinde ABD'de vizyona girdi. Peki, Son Durak 3 filmi konusu nedir? Son Durak 3 filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SON DURAK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mezuniyet gecesinde yapılan eğlenceye katılmak üzere lunaparka giden Wendy, hız trenine bindikleri sırada hayalle gerçek arasında korkunç bir kâbus görür. Çünkü bindikleri tren onlara eğlence yerine ölüm saçacaktır. Kâbus gören Wendy trenden hemen inmek ister ve arkadaşı Kevin'da onunla iner. Birkaç dakika sonra da arkadaşlarının feci şekilde ölümüne tanık olurlar.
Hikâyenin bundan sonrası önceki serilerde olduğu gibi yine aynı biçimde devam ediyor ve gençlerle Azrail arasında ölüm kalım mücadelesi için düello başlıyor.
Film, heretik ve şeytani ögelerin görsellerini içeren yarı-animasyon sunuşu ile başlar. Ardından Wendy ve arkadaşlarının hız treni kazasıdan öncesinde geçirdikleri vakitlerden sahnelerle devam eder. Tren kazası, Ashley'nin, Frankie'nin kameralı tacizini engellemek için yaptığı hareket ile başlar. Kamera'nın ipi raya takılarak kamera raya sabitlenir, tren vagonları kameraya çarparak kontrolden çıkar ve daha sonra aşamalı olarak yere düşerek ölürler. Wendy, aşağı düşüşüne birkaç saniye kala rüyadan uyanır ve bağırarak turun iptal edilmesini sağlar. Ancak bazı arkadaşları inmemişlerdir ve trenden düşerek ölürler. Ertesi gün Wendy'yi bir sessizlik kaplar.
SON DURAK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mary Elizabeth Winstead - Wendy Christensen
Ryan Merriman - Kevin Fischer
Kris Lemche - Ian McKinley
Alexz Johnson - Erin Ulmer
Sam Easton - Frankie Cheeks
Jesse Moss - Jason Wise
Gina Holden - Carrie Dreyer
Texas Battle - Lewis Romero
Chelan Simmons - Ashley Freund
Crystal Lowe - Ashlyn Halperin
Amanda Crew - Julie Christensen
Maggie Ma - Perry Malinowski
Ecstasia Sanders - Amber Regan
Dustin Milligan - Marcus
Cory Monteith - Kahill
SON DURAK 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Durak 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinde 5.8 olarak belirlendi.
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