En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kim?
En Uzun Gece Fırtına Murat filmi TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. En Uzun Gece Fırtına Murat filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kim?
En Uzun Gece Fırtına Murat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Kılıç üstlendi. 2019 yılında vizyona giren filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİ KONUSU NE?
Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyunu. Hukuk mu adalet mi sorusuna yanıt arayan En Uzun Gece’de iyiler kazanıp, kötüler kaybedecek mi?
EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Orhan Kılıç - Murat
Eda Erol - Aslı
Cem Kılıç - İhsan
Umut Özcan - Cemil
Gamze Dar - Nisa
Murat Aydın - Hasan
Ayça Denker - Afra
Ece Müderrisoğlu - Aydan
Serkan Kusari - Hacib
Mustafa Yılmaz - Doğan
EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
En Uzun Gece Fırtına Murat filminin IMDb puanı 5.1 olarak belirlendi.
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