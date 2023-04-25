Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:34

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:34

En Uzun Gece Fırtına Murat filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Kılıç üstlendi. 2019 yılında vizyona giren filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİ KONUSU NE?

Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyunu. Hukuk mu adalet mi sorusuna yanıt arayan En Uzun Gece’de iyiler kazanıp, kötüler kaybedecek mi?

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Orhan Kılıç - Murat

Eda Erol - Aslı

Cem Kılıç - İhsan

Umut Özcan - Cemil

Gamze Dar - Nisa

Murat Aydın - Hasan

Ayça Denker - Afra

Ece Müderrisoğlu - Aydan

Serkan Kusari - Hacib

Mustafa Yılmaz - Doğan

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

En Uzun Gece Fırtına Murat filminin IMDb puanı 5.1 olarak belirlendi.