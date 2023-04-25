Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi konusu nedir? Sherlock Holmes: Gölge Oyunları oyuncuları kimler?
Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filminin oyuncularını ve konusu merak ediyor. Peki, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi konusu nedir? Sherlock Holmes: Gölge Oyunları oyuncuları kimler?
Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaryosunu Guy Ritchie, Michael Robert Johnson ve Simon Kinberg kaleme aldı. 16 Aralık 2011 tarihinde vizyona giren Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi serinin devam filmlerinden biridir. Peki, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi konusu nedir? Sherlock Holmes: Gölge Oyunları oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sherlock Holmes bu filmde ezeli rakibi Profesör James Moriarty ile karmaşık dengelere uzanan bir kavgaya tutuşuyor.(Filmin ana konusu Sherlock Holmes'ün "Son Vaka" macerasından alınmış olsa da senaristler bağımsız bir film olmasını planlamıştır.) İlk filminde bilinmezde bıraktığı birçok soruya cevap verirken yeni sorularda yaratıyor.Filme Sherlock Holmes'ün kardeşi gibi yeni dahil olmuş karakterlerde sizi Sherlock Holmes atmosferine sokuyor.129 dakikalık film bittiğinde yine kafalarda sorular bırakarak (artık çıkması kaçınılmaz olduğu anlaşılan) bir sonraki filme sırasını savıyor.
Sherlock Holmes ve ortağı bu kez Londra dışındadır. Sherlock bu kez suç dehası Profesör Moriarty'nin peşindedir.
SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Robert Downey - Jr., Sherlock Holmes
Jude Law - Dr. John Watson
Noomi Rapace - Madame Simza Heron
Jared Harris - Profesör James Moriarty
Stephen Fry - Mycroft Holmes
Kelly Reilly - Mary Morstan-Watson
Rachel McAdams - Irene Adler
Eddie Marsan - Inspector Lestrade
Geraldine James - Mrs. Hudson
Paul Anderson - Sebastian Moran
Fatima Adoum - Gypsy Woman
Affif Ben Badra - Tamas
SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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