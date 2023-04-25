Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:52

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:52

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaryosunu Guy Ritchie, Michael Robert Johnson ve Simon Kinberg kaleme aldı. 16 Aralık 2011 tarihinde vizyona giren Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi serinin devam filmlerinden biridir. Peki, Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi konusu nedir? Sherlock Holmes: Gölge Oyunları oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sherlock Holmes bu filmde ezeli rakibi Profesör James Moriarty ile karmaşık dengelere uzanan bir kavgaya tutuşuyor.(Filmin ana konusu Sherlock Holmes'ün "Son Vaka" macerasından alınmış olsa da senaristler bağımsız bir film olmasını planlamıştır.) İlk filminde bilinmezde bıraktığı birçok soruya cevap verirken yeni sorularda yaratıyor.Filme Sherlock Holmes'ün kardeşi gibi yeni dahil olmuş karakterlerde sizi Sherlock Holmes atmosferine sokuyor.129 dakikalık film bittiğinde yine kafalarda sorular bırakarak (artık çıkması kaçınılmaz olduğu anlaşılan) bir sonraki filme sırasını savıyor.

Sherlock Holmes ve ortağı bu kez Londra dışındadır. Sherlock bu kez suç dehası Profesör Moriarty'nin peşindedir.

SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey - Jr., Sherlock Holmes

Jude Law - Dr. John Watson

Noomi Rapace - Madame Simza Heron

Jared Harris - Profesör James Moriarty

Stephen Fry - Mycroft Holmes

Kelly Reilly - Mary Morstan-Watson

Rachel McAdams - Irene Adler

Eddie Marsan - Inspector Lestrade

Geraldine James - Mrs. Hudson

Paul Anderson - Sebastian Moran

Fatima Adoum - Gypsy Woman

Affif Ben Badra - Tamas

SHERLOCK HOLMES: GÖLGE OYUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.