Yayınlanma: 17.04.2025 - 18:02

Güncelleme: 17.04.2025 - 18:02

Albatros filminin yönetmen koltuğunda Niall MacCormick oturuyor. Filmin senaristliğini Tamzin Rafn üstleniyor. Peki, Albatros filminin konusu ne? Albatros filminin oyuncuları kim?

ALBATROS FİLMİNİN KONUSU NE?

17 yaşındaki Emelia’nın İngiltere’nin güney kıyısındaki ücra bir kasabaya gelmesiyle, Fischer ailesinin hayatı alt üst olur. Eskiden çok satan bir yazar olan baba Jonathan, Emelia’nın hem yazarlık yeteneğine ve azmine, hem de güzelliğine kayıtsız kalamazken, kızları Beth’in ise, Emelia’dan öğreneceği çok şey vardır. Geçmişin ve şimdinin açığa çıkan sırlarıyla, ilişkiler daha da karmaşık bir hal alırken, üzerlerinde kara bir bulut gibi dolaşan Albatros, karakterlerin peşini bırakacak mıdır? Emelia ve Beth bu sıkıcı küçük kasabadan kurtulabilecekler midir?

ALBATROS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sebastian Koch

Peter Vaughan

Julia Ormond

Angus Barnett

Alexis Zegerman

Harry Treadaway

Felicity Jones

Kenneth Collard

Jessica Brown-Findlay

ALBATROS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Albatros filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.