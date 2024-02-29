Yayınlanma: 29.02.2024 - 16:11

Güncelleme: 29.02.2024 - 16:11

ATV'de yayımlanan Aldatmak dizisi bu akşam ekrana gelemeyecek diziyi takip eden izleyeciler dizinin neden yayımlanmadığını merak etti. Peki, Aldatmak dizisi bu akşam neden yok? Aldatmak dizisi yeni bölümü ne zaman?

ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 29 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

ALDATMAK DİZİSİ NEDEN YOK?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı, 29 Şubat Perşembe günü oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Bu nedenle Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

ALDATMAK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi 7 Mart 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.