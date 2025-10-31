Alex Cross filminin yönetmen koltuğunda Rob Cohen oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Moss, Kerry Williamson üstleniyor. Peki, Alex Cross filminin konusu ne? Alex Cross filminin oyuncuları kim?

ALEX CROSS FİLMİNİN KONUSU NE?

Psikoloji eğitimi almış cinayet masası dedektifi Dr. Alex Cross, Detroit Polis Departmanı'nda çalışan ve kariyeri boyunca birçok tuhaf vakayla karşılaşıp bunları ustalıkla çözen bir memurdur. Ancak karşısına çıkan son vaka oldukça zorludur. Kurbanlarını vahşi şekillerde öldürüp her seferinde arkasında bir Picasso tablosu bırakan bu seri katil, Picasso adını verirler. Bu kovalamaca bir kedi fare oyununa dönüşür ve Alex Cross bir yerde büyük bir hata yapar. Bu hata ise psikopat katilin Alex Cross ve ailesini hedef almasına neden olur. Hayatının pişmanlığını yaşayan Cross için işler kişisel bir boyut kazanmış olur ve kendi ahlaki ve psikolojik sınırlarını sınayacağı bir sınava dönüşür.

ALEX CROSS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tyler Perry

Edward Burns

Matthew Fox

Jean Reno

Carmen Ejogo

Cicely Tyson

Rachel Nichols

John C. McGinley

ALEX CROSS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Alex Cross filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.