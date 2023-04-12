Ali ve Ava filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ali ve Ava filminin IMDb puanı kaç?
Ali ve Ava filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Ali ve Ava filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ali ve Ava filminin IMDb puanı kaç?
Ali ve Ava, yönetmenliğini ve senaristliğini Clio Barnard'ın üstlendiği, 2021 yapımlı bir romantik dram filmidir.
ALİ VE AVA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, birbirinden farklı geçmişlere sahip olan Ali ve Ava’nın tesadüfen karşılaştıktan sonra kısa sürede aralarında güçlü bir bağ oluşmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Farklı geçmişlere sahip olan Pakistan asıllı Ali ve İrlanda’lı Ava’nın tesadüfen tanışmalarından sonra kısa bir süre içinde aralarında güçlü bir bağ oluşur. Sevgili olmaya karar veren ikilinin hayatında hiçbirşey kolay olmaz çünkü; Ava’nın bir önceki evliliğinden olan çocukları vardır ve Ali’nin ailesi de beyaz bir kadını kabul etmek istemez.
ALİ VE AVA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Adeel Akhtar
Claire Rushbrook
Macy Shackleton
ALİ VE AVA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ali ve Ava filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlenmiştir.
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