Mincemeat Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mincemeat Operasyonu filminin IMDb puanı kaç?
Mincemeat Operasyonu filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Mincemeat Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Mincemeat Operasyonu filminin IMDb puanı kaç?
Mincemeat Operasyonu (Operation Mincemeat), yönetmenliğini John Madden, senaristliğini Michelle Ashford'un üstlendiği, 2021 yapımlı bir savaş/dram filmidir.
MİNCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İkinci Dünya Savaşı sırasında, iki istihbarat görevlisi Alman birliklerini alt etmek için bir plan tasarlar.
İkinci Dünya Savaşı esnasında Müttefik Devletler, Nazilerin kontrolünde olan Avrupa’ya bir saldırı yapmayı planlar. Ewen Montagu ve Charles Cholmondeley isimli iki istihbarat subayı bu karar doğrultusunda bir ceset ve sahte belgeler kullanarak Nazileri alt etmek için bir strateji geliştirir.
MİNCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Firth
Matthew Macfadyen
Kelly Macdonald
MİNCEMEAT OPERASYONU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Mincemeat Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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