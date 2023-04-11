Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:40

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:40

Jack Reacher, 2012 yılında ABD'de vizyona giren aksiyon, drama ve gerilim filmidir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstlendi. Peki, Jack Reacher filminin konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?

JACK REACHER FİLMİ KONUSU NEDİR?

En çok ilgi uyandıran kahramanlardan biri, eski askeri polis Jack Reacher (Tom Cruise), The New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan yazar Lee Child’ın romanından beyaz perdeye geliyor. Beş kişi usta bir nişancı tarafından sadece altı el ateş edilerek öldürülür ve tüm deliller gözaltındaki şüpheliyi göstermektedir. Sorgulamada şüphelinin söylediği tek bir şey vardır: “Jack Reacher’ı bulun!”. Böylelikle gerçeği bulmak adına Jack Reacher’ı, şiddet konusunda yetenekli ve saklayacak bir sırrı olan beklenmedik bir düşmanla karşı karşıya getiren sıra dışı bir kovalamaca başlar.

JACK REACHER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Jack Reacher

Rosamund Pike - Helen Rodin

Robert Duvall - Cash

Richard Jenkins - Alex Rodin

Werner Herzog - The Zec

Jai Courtney - Charlie

Alexia Fast - Sandy

Michael Raymond James - Linsky

JACK REACHER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Jack Reacher filminin IMDb puanı 10 üzerinde 7.0 olarak belirlenmiştir.



