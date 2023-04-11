Jack Reacher filminin konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?
Jack Reacher filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Jack Reacher filmi hakkında izleyiciler araştırmalar yapıyor. Peki, Jack Reacher filminin konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?
Jack Reacher, 2012 yılında ABD'de vizyona giren aksiyon, drama ve gerilim filmidir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher McQuarrie üstlendi. Peki, Jack Reacher filminin konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?
JACK REACHER FİLMİ KONUSU NEDİR?
En çok ilgi uyandıran kahramanlardan biri, eski askeri polis Jack Reacher (Tom Cruise), The New York Times’ın çok satanlar listesinde yer alan yazar Lee Child’ın romanından beyaz perdeye geliyor. Beş kişi usta bir nişancı tarafından sadece altı el ateş edilerek öldürülür ve tüm deliller gözaltındaki şüpheliyi göstermektedir. Sorgulamada şüphelinin söylediği tek bir şey vardır: “Jack Reacher’ı bulun!”. Böylelikle gerçeği bulmak adına Jack Reacher’ı, şiddet konusunda yetenekli ve saklayacak bir sırrı olan beklenmedik bir düşmanla karşı karşıya getiren sıra dışı bir kovalamaca başlar.
JACK REACHER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Jack Reacher
Rosamund Pike - Helen Rodin
Robert Duvall - Cash
Richard Jenkins - Alex Rodin
Werner Herzog - The Zec
Jai Courtney - Charlie
Alexia Fast - Sandy
Michael Raymond James - Linsky
JACK REACHER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Jack Reacher filminin IMDb puanı 10 üzerinde 7.0 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye yanaşmasının formülü
- CHP 3 ilde sil baştan, AKP'de deprem
- Bir parti daha seçimlerden çekildi
- Selvi anketi paylaştı: Erdoğan'ı düşündüren sonuç
- LGS'de ikinci dönem konuları sorulmayacak
- Bahçeli istedi YSK yaptı
- Selvi Kılıçdaroğlu, torunlarıyla fotoğrafını paylaştı!
- Lukaşenko'dan Rusya açıklaması
- MHP il başkanı istifa etti
- Hurmayı yanlış tüketiyor olabilirsiniz!