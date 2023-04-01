Fokus filmi konusu nedir? Fokus filmi oyuncuları kimler?

Fokus filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler, Fokus filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncu kadrosunda kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Fokus filmi konusu nedir? Fokus filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 14:53
Fokus filmi konusu nedir? Fokus filmi oyuncuları kimler?
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Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Fokus filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Glenn Ficarra ve John Requa üstlendi. 2015 yılında vizyona giren Fokus filminin türü suç, komedi ve dramadır. Peki, Fokus filmi konusu nedir? Fokus filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

FOKUS FİLMİ KONUSU NE?

Tecrübeli bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith), genç ve güzel Jess'i (Margot Robbie) koruması altına alır, ona bildiği her şeyi öğretmeye başlar. İşler iyi gitmektedir, ancak aralarındaki ilişkinin romantik boyut kazanmasıyla işleri zorlaşır. Bu hayatta aşk ve ihanetin bir arada yürümeyeceğini anlayan ikili sonunda yollarını ayırır. 3 yıl sonra çiftimiz yeniden karşılaştığında ise her şey karman çorman olacaktır.

Will Smith’in acemi dolandırıcı Jess'e karşı duygular besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky'yi canlandırdığı Film, aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapıyor.

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Will Smith - Nicky Spurgeon

Margot Robbie - Jess Barrett

Rodrigo Santoro - Rafael Garriga

Gerald McRaney - Bucky Spurgeon / Owens

Adrian Martinez - Farhad

BD Wong - Liyuan Tse

Robert Taylor - McEwen

Stephanie Honoré - Janice

FOCUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Focus filmi IMDb puanı 10 üzerinde 6,6 olarak belirlenmiştir.


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