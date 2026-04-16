Altın Kadeh filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Clément Cogitore üstleniyor. Peki, Altın Kadeh filminin konusu ne? Altın Kadeh filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

ALTIN KADEH FİLMİNİN KONUSU NE?

Otuz dört yaşındaki Ramsès, Paris’in La Goutte d’Or semtinde kendini medyum olarak kabul ettirmiştir. Kurnaz bir manipülatör ve bir bakıma şiirsel bir ruha sahip olan Ramsès, acı çeken insanlara teselli sunarak kurduğu işini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Yalanlarla örülmüş bu sahte umut dünyasında, mahallelinin güvenini kazanmış; hem kârını büyütmüş hem de kendine bir yer edinmiştir. Ancak her şey, Tanca sokaklarından yeni gelen, başıboş ve tehlikeli bir grup gençle değişir. Bu gençler sadece Ramsès’in müşterilerini değil, tüm mahallenin dengelerini de altüst eder. Ramsès’in kurduğu kırılgan düzen hızla çökmeye başlar. Ne kelimeleri ne de taktikleri bu yeni tehdide karşı işe yaramaktadır. Tam her şeyin çöktüğü anda, Ramsès ilk kez gerçek bir görü yaşar - bu kez ne numara ne aldatmaca. Bu beklenmedik ve sarsıcı olay, onun hayatını tamamen değiştirir. Artık sadece hayatta kalmak değil, inandığı her şeyi yeniden sorgulamak zorundadır.

ALTIN KADEH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Karim Leklou

Malik Zidi

Elsa Wolliaston

ALTIN KADEH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Altın Kadeh IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.