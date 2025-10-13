Altın Pusula filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Weitz üstleniyor. Peki, Altın Pusula filminin konusu ne? Altın Pusula filminin oyuncuları kim?
ALTIN PUSULA FİLMİNİN KONUSU NE?
Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film. Örneğin Lyra’nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık Pantalaimon'dır. Bir gün okulda onunla beraber kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine bir başka arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi en büyük maceralar onları beklemektedir. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının yerini keşfetmek zorundadır artık.
ALTIN PUSULA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicole Kidman
Daniel Craig
Dakota Blue Richards
Sam Elliott
Eva Green
Jim Carter
Tom Courtenay
Clare Higgins
Charlie Rowe
Christopher Lee
Derek Jacobi
Simon McBurney
Magda Szubanski
Edward De Souza
Paul Antony-Barber
Jason Watkins
Jody Halse B
Hattie Morahan
David Forman
ALTIN PUSULA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Altın Pusula filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.