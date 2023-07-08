Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 08.07.2023 - 11:35

Amacı Olmayan Grup filminin yönetmenliğini Ali Tanrıverdi üstlendi. 2021 yapımı olan Amacı Olmayan Grup filminin senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker kaleme aldı. Filmseverler, Amacı Olmayan Grup filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Amacı Olmayan Grup filmi konusu nedir? Amacı Olmayan Grup filmi oyuncuları kimler? Amacı Olmayan Grup filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

AMACI OLMAYAN GRUP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amacı Olmayan Grup, hayatta hiçbir amacı olmayan genç bir adamın hayatına odaklanıyor. Çetin ailesinin oğlu Onur, hayatta amacı olmayan bir adamdır. Onun yakın arkadaşı olan Sercan'ın da Onur'dan pek farkı yoktur. Hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşayan Onur ve Sercan, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçer. Sercan’la birlikte sosyal medya üzerinden "amacı olmayan grup” adında bir safya kuran Onur, kısa sürede büyük bir başarı elde eder. Grup kısa sürede duruma olmayanlara yardım edilen bir topluluk haline gelir. Ancak bu başarı Onur'un değişmesine neden olur. Gruptan bazı kızları atan Onur'un, Sercan ile de arası bozulur.

AMACI OLMAYAN GRUP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Bozkurt

Ali Barkın

Naz Çağla Irmak

Gamze Karaduman

Hakan Bilgin

Hülya Gülşen Irmak

Derya Şensoy

Hande Katipoğlu

Ceyhun Yılmaz

Didem Balçın

Şevket Çoruh

AMACI OLMAYAN GRUP IMDb PUANI KAÇ?

Amacı Olmayan Grup filminin IMDb puanı 10 üzerinde 2.8 olarak belirlenmiştir.