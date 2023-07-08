Postacı filmi konusu nedir? Postacı filmi oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi?
Postacı filmi FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Postacı filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildi merak ediliyor. Filmseverler, Postacı filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Postacı filmi konusu nedir? Postacı filmi oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi?
Postacı filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını Memduh Ün üstlendi. 1984 yapımı olan Postacı filminin senaryosunu Umur Bugay kaleme aldı. Filmseverler, Postacı filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Postacı filmi konusu nedir? Postacı filmi oyuncuları kimler? Postacı filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?
İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde posta dağıtıcısı olarak görev yapmakta olan Adem, yaşlı annesi ile birlikte eski bir evde yaşamaktadır. Sevtap adlı bir kız ile birbirlerini sevmektedirler ve evlenmek istemektedirler. Fakat Sevtap'ın ağabeyi Latif bu evliliğe karşı çıkmaktadır. Çünkü kendisinin ekonomik olarak durumu iyidir ve Adem'in kızkardeşi ile çıkar amaçlı evlenmek istediğini düşünmektedir. Uzun yıllardır yurtdışında çalışmakta olan Latif, belirli bir düzeyde Alman kültürüne alışmış olsa da eski geleneklere bağlı birisidir. Evlenmek için Sevtap ağabeyine haber vererek izin ister. Ancak telgrafla gelen yanıt olumsuzdur. Adem'in aklına bir kurnazlık gelir ve Sevtap'a babasına telgrafı farklı okumasını söyler. Bunun üzerine o da babasına ağabeyinin izin verdiğini bildirir. Böylece düğün hazırlıklarına başlarlar. Fakat beklenmedik bir anda ağabey Latif Türkiye'ye izne gelir ve söylenen yalan ortaya çıkar. Bundan sonra bütün işler karışır.
POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kemal Sunal ve Fatma Girik'in buluştuğu Postacı filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekildi.
POSTACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Adem
Fatma Girik - Sevtap
Erdal Özyağcılar - Latif
İhsan Yüce - Rasim
Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi
Gülümser Gülhan - Petra
Yaşar Güner - Müezzin Lütfü
Ulvi Alacakaptan - Şükrü
Necdet Yakın - Selami
Cevdet Arıkan - Polis
Ali Karagöz - Ahmet
Tuncer Sevi
Ahmet Açan
Jale Efecik - Berna
Can Kolukısa - Ferit
Orkide Erdem
Sabahat Işık
Nezih Tunar
Nubar Terziyan - Nuri Amca
POSTACI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Postacı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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