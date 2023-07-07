Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:15

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:27

Plaza Catedral filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abner Benaim üstleniyor. Peki, Plaza Catedral filminin konusu nedir? Plaza Catedral filminin oyuncuları kim?

PLAZA KATEDRAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Alicia ismindeki genç bir kadının, kazada oğlunu kaybettikten sonra yaşadıklarına odaklanıyor.

6 yaşındaki oğlunu korkunç bir kazada kaybeden Alicia, o günden sonra oldukça kederli günler yaşamaya başlar. Eşiyle boşanan genç kadın, yaşadığı plazanın önünde arabalara göz kulak olan 13 yaşındaki bir çocukla tanışır ve zaman geçtikçe aralarında güçlü bir bağ oluşur. Bir gün çocuğu sokakta kanlar içinde bulan Alicia, ona ne kadar değer verdiğini ve yaşama tekrar tutunması için bir sebebinin olduğunu farkeder.

PLAZA KATEDRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ilse Salas

Fernando Xavier De Casta

Manolo Cardona

Abner Benaim

Andrea Pérez Meana

Nick Romano

Marcos Bernal Lopez

Elsa Fajardo

PLAZA KATEDRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Plaza Catedral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak karşımıza çıkıyor.