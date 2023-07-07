Plaza Catedral filminin konusu nedir? Plaza Catedral filminin oyuncuları kim?
Plaza Catedral filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Plaza Catedral filminin konusu ve oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Plaza Catedral filminin konusu nedir? Plaza Catedral filminin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Plaza Catedral filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abner Benaim üstleniyor. Peki, Plaza Catedral filminin konusu nedir? Plaza Catedral filminin oyuncuları kim?
PLAZA KATEDRAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Alicia ismindeki genç bir kadının, kazada oğlunu kaybettikten sonra yaşadıklarına odaklanıyor.
6 yaşındaki oğlunu korkunç bir kazada kaybeden Alicia, o günden sonra oldukça kederli günler yaşamaya başlar. Eşiyle boşanan genç kadın, yaşadığı plazanın önünde arabalara göz kulak olan 13 yaşındaki bir çocukla tanışır ve zaman geçtikçe aralarında güçlü bir bağ oluşur. Bir gün çocuğu sokakta kanlar içinde bulan Alicia, ona ne kadar değer verdiğini ve yaşama tekrar tutunması için bir sebebinin olduğunu farkeder.
PLAZA KATEDRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ilse Salas
Fernando Xavier De Casta
Manolo Cardona
Abner Benaim
Andrea Pérez Meana
Nick Romano
Marcos Bernal Lopez
Elsa Fajardo
PLAZA KATEDRAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Plaza Catedral filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak karşımıza çıkıyor.
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