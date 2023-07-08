Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:05

Güncelleme: 08.07.2023 - 11:05

Bekçiler Kralı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman Fahir Seden üstlendi. 1979 yapımı olan Bekçiler Kralı filminin yapımcılığını Memduh Ün ve Fatma Girik yaptı. Filmseverler, Bekçiler Kralı filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Bekçiler Kralı filmi konusu nedir? Bekçiler Kralı filmi oyuncuları kimler? Bekçiler Kralı filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde görev yaptığı mahallede vatandaşa eziyet eden muhtara, bakkala, manava, tüpgaz bayiine uyarılarda bulunan bekçi Şaban'ın öyküsü anlatılır. Şaban'ı İçişleri Bakanının yeğeni zanneden komiserin tüm şikâyetleri göz ardı etmesi sonrası Şaban, çöpleri toplatmayan temizlik işleri müdürüne, çocukları zehirleyen sanayi artıkları için kanalizasyon yaptırmayan fabrika sahibine kafa tutmaya başlar.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi.

BEKÇİLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban Özgüneş

Semra Türel - Zehra

Reha Yurdakul - Karakol Amiri Hulusi

Hakkı Kıvanç - Polis Şevket

Alpay İzer - Bakkal

Yaşar Şener - Muhtar Yaşar

Mustafa Yavuz - Tüpçü

Ahmet Turgutlu - Manav

Çetin Tolbas - Fırıncı

Baki Tamer - Belediye Temizlik İşleri Müdürü

Niyazi Gökdere - Çöpçü

Yılmaz Kurt - Çöpçü

Memduh Ün - Fabikatör Ertuğrul

Zeki Sezer - Nahit

Erol Şen - Fabrika çalışanı

Ekrem Dümer - Emniyet Müdürü

Kazım Eryüksel - Polis

Yavuz Karakaş - Bakan Müsteşarı

Garibe Gündem - Ev Sahibi

Muhteşem Durukan - Mahalleli

Şeref Çokşeker - Mahalleli

Kamer Sadık - Mahalleli

Hürrem Erman - Hakim

Levent İnanır - Mahalleli

Nermin Özses - Mahalleli

Ali Demir - Konuşmacı

Adnan Karabacak - Bakkal Çırağı

Zafer Par - Gazeteci

Semra Uçar

Remzi Ekmekçi - Manav Çırağı