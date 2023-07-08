Bekçiler Kralı filmi konusu nedir? Bekçiler Kralı filmi oyuncuları kimler? Bekçiler Kralı filmi nerede çekildi?
Bekçiler Kralı filmi FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bekçiler Kralı filminin konusu, oyuncuları, nerede çekildi merak ediliyor. Filmseverler, Bekçiler Kralı filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Bekçiler Kralı filmi konusu nedir? Bekçiler Kralı filmi oyuncuları kimler? Bekçiler Kralı filmi nerede çekildi?
Bekçiler Kralı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Osman Fahir Seden üstlendi. 1979 yapımı olan Bekçiler Kralı filminin yapımcılığını Memduh Ün ve Fatma Girik yaptı. Filmseverler, Bekçiler Kralı filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Bekçiler Kralı filmi konusu nedir? Bekçiler Kralı filmi oyuncuları kimler? Bekçiler Kralı filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
BEKÇİLER KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde görev yaptığı mahallede vatandaşa eziyet eden muhtara, bakkala, manava, tüpgaz bayiine uyarılarda bulunan bekçi Şaban'ın öyküsü anlatılır. Şaban'ı İçişleri Bakanının yeğeni zanneden komiserin tüm şikâyetleri göz ardı etmesi sonrası Şaban, çöpleri toplatmayan temizlik işleri müdürüne, çocukları zehirleyen sanayi artıkları için kanalizasyon yaptırmayan fabrika sahibine kafa tutmaya başlar.
BEKÇİLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi.
BEKÇİLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal - Şaban Özgüneş
Semra Türel - Zehra
Reha Yurdakul - Karakol Amiri Hulusi
Hakkı Kıvanç - Polis Şevket
Alpay İzer - Bakkal
Yaşar Şener - Muhtar Yaşar
Mustafa Yavuz - Tüpçü
Ahmet Turgutlu - Manav
Çetin Tolbas - Fırıncı
Baki Tamer - Belediye Temizlik İşleri Müdürü
Niyazi Gökdere - Çöpçü
Yılmaz Kurt - Çöpçü
Memduh Ün - Fabikatör Ertuğrul
Zeki Sezer - Nahit
Erol Şen - Fabrika çalışanı
Ekrem Dümer - Emniyet Müdürü
Kazım Eryüksel - Polis
Yavuz Karakaş - Bakan Müsteşarı
Garibe Gündem - Ev Sahibi
Muhteşem Durukan - Mahalleli
Şeref Çokşeker - Mahalleli
Kamer Sadık - Mahalleli
Hürrem Erman - Hakim
Levent İnanır - Mahalleli
Nermin Özses - Mahalleli
Ali Demir - Konuşmacı
Adnan Karabacak - Bakkal Çırağı
Zafer Par - Gazeteci
Semra Uçar
Remzi Ekmekçi - Manav Çırağı
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