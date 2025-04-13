Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim?

Görevimiz Tehlike 2 (Mission: Impossible II) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:22

Görevimiz Tehlike 2 filminin yönetmen koltuğunda John Woo oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Towne üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim? 

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Korkusuz IMF ajanı Ethan Hunt, bu sefer, başka bir IMF ajanının çaldığı çok tehlikeli bir virüsü ele geçirmek üzere Nyah isimli hırsız kız ve eski ortağı bilgisayar uzmanı Luther la büyük bir maceraya sürüklenirler.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise - Ethan Hunt

Thandie Newton - Nyah Nordoff-Hall

Ving Rhames - Luther Stickell

Dougray Scott - Sean Ambrose

Brendan Gleeson - John C. McCloy

Richard Roxburgh - Hugh Stamp

John Polson - Billy Baird

Radé Sherbedgia - Dr. Vladimir Nekhorvich

William Mapother - Wallis

Dominic Purcell - Ulrich

Mathew Wilkinson - Michael

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


Etiketler: #Görevimiz tehlike #konusu nedir?

İlgili Haberler

Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?

Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?
Bonkis dizisinin konusu nedir? Bonkis dizisi oyuncuları kimler? Bonkis'in yönetmeni ve senaristi kim?

Bonkis dizisinin konusu nedir? Bonkis dizisi oyuncuları kimler? Bonkis'in yönetmeni ve senaristi kim?
Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kimler?

Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kimler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler