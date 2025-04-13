Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim?
Görevimiz Tehlike 2 (Mission: Impossible II) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Görevimiz Tehlike 2 filminin yönetmen koltuğunda John Woo oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Towne üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim?
GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Korkusuz IMF ajanı Ethan Hunt, bu sefer, başka bir IMF ajanının çaldığı çok tehlikeli bir virüsü ele geçirmek üzere Nyah isimli hırsız kız ve eski ortağı bilgisayar uzmanı Luther la büyük bir maceraya sürüklenirler.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise - Ethan Hunt
Thandie Newton - Nyah Nordoff-Hall
Ving Rhames - Luther Stickell
Dougray Scott - Sean Ambrose
Brendan Gleeson - John C. McCloy
Richard Roxburgh - Hugh Stamp
John Polson - Billy Baird
Radé Sherbedgia - Dr. Vladimir Nekhorvich
William Mapother - Wallis
Dominic Purcell - Ulrich
Mathew Wilkinson - Michael
GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Görevimiz Tehlike 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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