Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:22

Güncelleme: 13.04.2025 - 17:22

Görevimiz Tehlike 2 filminin yönetmen koltuğunda John Woo oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Towne üstleniyor. Peki, Görevimiz Tehlike 2 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 2 filminin oyuncuları kim?

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Korkusuz IMF ajanı Ethan Hunt, bu sefer, başka bir IMF ajanının çaldığı çok tehlikeli bir virüsü ele geçirmek üzere Nyah isimli hırsız kız ve eski ortağı bilgisayar uzmanı Luther la büyük bir maceraya sürüklenirler.

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise - Ethan Hunt

Thandie Newton - Nyah Nordoff-Hall

Ving Rhames - Luther Stickell

Dougray Scott - Sean Ambrose

Brendan Gleeson - John C. McCloy

Richard Roxburgh - Hugh Stamp

John Polson - Billy Baird

Radé Sherbedgia - Dr. Vladimir Nekhorvich

William Mapother - Wallis

Dominic Purcell - Ulrich

Mathew Wilkinson - Michael

GÖREVİMİZ TEHLİKE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Görevimiz Tehlike 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.