Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kimler?

Büyük Felaket filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Felaket filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kimler?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:44

Büyük Felaket filminin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Sand üstleniyor. Peki, Büyük Felaket filminin konusu ne? Büyük Felaket filminin oyuncuları kim? 

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.

İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Mark Wahlberg
  • Dylan O'Brien
  • Kate Hudson
  • Kurt Russell
  • John Malkovich
  • Gina Rodriguez
  • Brad Leland

Etiketler: #Büyük Felaket #konusu nedir? #Film

İlgili Haberler

Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi kanalda?

Sustalı Ceylan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sustalı Ceylan hangi kanalda?
Kopuş filminin konusu ne? Kopuş filminin oyuncuları kim?

Kopuş filminin konusu ne? Kopuş filminin oyuncuları kim?
Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?

Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler