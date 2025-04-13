Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim?
Saatli Bomba (Ticker) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Saatli Bomba filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Saatli Bomba filminin yönetmen koltuğunda Albert Pyun oturuyor. Filmin senaristliğini Paul B. Margolis üstleniyor. Peki, Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim?
SAATLİ BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?
San Francisco şiddetli patlamalarla sarsılıyordu.Güvenlik güçleri alarmda, halk ise panik içindeydi. Dedektfi Ray saldırıları gerçekleştiren teröristleri yakalamaya çalışırken bomba uzmanı Frank Glass ile iş birliği yapar ancak olayın failleri izlerini kaybettirmeyi başarırlar.Aradan 1 yıl sonra aynı terörist örgüt bilgisayar kontrollü ve zaman ayarlı dev bir bombayla şehiri tehdit etmeye başlar.Örgütün lideri Swan acımasız bir katildir ve tarihin en büyük terör eylemini durdurmak için zamana karşı, nefesleri kesen bir mücadele başlar..
SAATLİ BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Sizemore
Peter Greene
Kevin Gage
Steven Seagal
Romany Malco
Norbert Weisser
Joe Spano
Tish Daniels
Linda Castro
SAATLİ BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Saatli Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.
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