Yayınlanma: 13.04.2025 - 17:50

Güncelleme: 13.04.2025 - 17:50

Saatli Bomba filminin yönetmen koltuğunda Albert Pyun oturuyor. Filmin senaristliğini Paul B. Margolis üstleniyor. Peki, Saatli Bomba filminin konusu ne? Saatli Bomba filminin oyuncuları kim?

SAATLİ BOMBA FİLMİNİN KONUSU NE?

San Francisco şiddetli patlamalarla sarsılıyordu.Güvenlik güçleri alarmda, halk ise panik içindeydi. Dedektfi Ray saldırıları gerçekleştiren teröristleri yakalamaya çalışırken bomba uzmanı Frank Glass ile iş birliği yapar ancak olayın failleri izlerini kaybettirmeyi başarırlar.Aradan 1 yıl sonra aynı terörist örgüt bilgisayar kontrollü ve zaman ayarlı dev bir bombayla şehiri tehdit etmeye başlar.Örgütün lideri Swan acımasız bir katildir ve tarihin en büyük terör eylemini durdurmak için zamana karşı, nefesleri kesen bir mücadele başlar..

SAATLİ BOMBA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Sizemore

Peter Greene

Kevin Gage

Steven Seagal

Romany Malco

Norbert Weisser

Joe Spano

Tish Daniels

Linda Castro

SAATLİ BOMBA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Saatli Bomba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.