Ambulans filminin konusu ne? Ambulans filminin oyuncuları kim?
Ambulans (Ambulance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ambulans filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ambulans filminin konusu ne? Ambulans filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ambulans filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Fedak üstleniyor. Peki, Ambulans filminin konusu ne? Ambulans filminin oyuncuları kim?
AMBULANS FİLMİNİN KONUSU NE?
Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder. Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.
AMBULANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jake Gyllenhaal
Yahya Abdul-Mateen II
Eiza González
Garret Dillahunt
Keir O'Donnell
Chelsea Harris
Andy Favreau
Jose Pablo Cantillo
Colin Woodell
Moses Ingram
Jesse Garcia
Brendan Miller
Jamie Mcbride
Kayli Tran
Jackson White
Olivia Stambouliah
AMBULANS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ambulans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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