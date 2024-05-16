Yayınlanma: 16.05.2024 - 19:59

Güncelleme: 16.05.2024 - 19:59

İlkel filminin yönetmen koltuğunda Nick Powell oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Leder üstleniyor. Peki, İlkel filminin konusu ne? İlkel filminin oyuncuları kim?

İLKEL FİLMİNİN KONUSU NE?

Frank Walsh, nadir ve egzotik hayvanları avlayan, hayvan koleksiyoncusu olan bir adamdır. Bir hayvanat bahçesi için beyaz bir jaguar yakalayan Frank, bu sayede yüklü bir para alacağını düşünür. Frank, çok geçmeden yakaladığı hayvanı yük gemisi ile hayvanat bahçesine götürmek için yola koyulur. Ancak hayvanın bulunduğu yük gemisinde ABD’ye iade edilen bir suikastçı da vardır. Suikastçı kumpas kurup zincirlerinden kurtulup kendisi gibi parmaklıklar ardında tutulan jaguarı da serbest bırakınca Frank, geminin sıkışık koridorlarında zorlu bir savaşa girişir.

İLKEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Famke Janssen

Kevin Durand

Michael Imperioli

LaMonica Garrett

Sewell Whitney

Rey Hernandez

İLKEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İlkel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.