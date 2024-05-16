İlkel filminin konusu ne? İlkel filminin oyuncuları kim?
İlkel (Primal) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlkel filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İlkel filminin konusu ne? İlkel filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İlkel filminin yönetmen koltuğunda Nick Powell oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Leder üstleniyor. Peki, İlkel filminin konusu ne? İlkel filminin oyuncuları kim?
İLKEL FİLMİNİN KONUSU NE?
Frank Walsh, nadir ve egzotik hayvanları avlayan, hayvan koleksiyoncusu olan bir adamdır. Bir hayvanat bahçesi için beyaz bir jaguar yakalayan Frank, bu sayede yüklü bir para alacağını düşünür. Frank, çok geçmeden yakaladığı hayvanı yük gemisi ile hayvanat bahçesine götürmek için yola koyulur. Ancak hayvanın bulunduğu yük gemisinde ABD’ye iade edilen bir suikastçı da vardır. Suikastçı kumpas kurup zincirlerinden kurtulup kendisi gibi parmaklıklar ardında tutulan jaguarı da serbest bırakınca Frank, geminin sıkışık koridorlarında zorlu bir savaşa girişir.
İLKEL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nicolas Cage
Famke Janssen
Kevin Durand
Michael Imperioli
LaMonica Garrett
Sewell Whitney
Rey Hernandez
İLKEL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İlkel filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- AKP bürokrasisinde kavga
- Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Yurttaş ne kadar beğeniyor?
- Uyuşturucudan yakalanan oyuncudan ilk paylaşım
- Soylu’dan muhabire müdahale
- Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme!
- Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!
- Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’