Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim?
Sucu Kamil filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sucu Kamil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sucu Kamil filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Caner Özyurtlu üstleniyor. Peki, Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim?
SUCU KAMİL FİLMİNİN KONUSU NE?
Onun adı Sucu Kamil, mahallede herkes onu tanır. Sucu Kamil, kalbini kaptırdığı Merve'ye akşam yemeği teklif eder. Merve kabul eder; ama restoranda hesap işleri Kamil'in umduğu gibi gitmez.Hesabı ödemek için Sucu Kamil, türlü türlü maceralara girer.
SUCU KAMİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bülent Çolak
Algı Eke
Ayşen Gruda
İcmal Aktuna
Kerem Kobanbay
Hayati Akbaş
Yalçın Bulut
Öner Ateş
Hasan Pek
SUCU KAMİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sucu Kamil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.
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