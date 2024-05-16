Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim?

Sucu Kamil filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sucu Kamil filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 19:34
Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim?
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Sucu Kamil filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Caner Özyurtlu üstleniyor. Peki, Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim? 

SUCU KAMİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Onun adı Sucu Kamil, mahallede herkes onu tanır. Sucu Kamil, kalbini kaptırdığı Merve'ye akşam yemeği teklif eder. Merve kabul eder; ama restoranda hesap işleri Kamil'in umduğu gibi gitmez.Hesabı ödemek için Sucu Kamil, türlü türlü maceralara girer.

SUCU KAMİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bülent Çolak

Algı Eke

Ayşen Gruda

İcmal Aktuna

Kerem Kobanbay

Hayati Akbaş

Yalçın Bulut

Öner Ateş

Hasan Pek

SUCU KAMİL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sucu Kamil filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.


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