Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim?
Kırımlı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırımlı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kırımlı filminin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Filmin senaristliğini Atilla Ünsal ve Nil Güleç Ünsal üstleniyor. Peki, Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim?
KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NE?
İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan 'Kırımlı/Korkunç Yıllar' filminin çekimleri, Bolu Aladağlar ve Afyon'da kurulan platolarda yapıldı. Filmde Murat Yıldırım'ın canlandırdığı 'Sadık' karakteriyle Selma Ergeç'in canlandırdığı 'Maria' karakterinin hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar da anlatılacak.
KIRIMLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Selma Ergeç
Murat Yıldırım
Bülent Alkış
Gülçin Santırcıoğlu
Burç Kümbetlioğlu
Ali Barkın Bürkan
Baki Davrak
Suavi Eren
KIRIMLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kırımlı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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