Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim?

Kırımlı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kırımlı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 17:51
Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Kırımlı filminin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Filmin senaristliğini Atilla Ünsal ve Nil Güleç Ünsal üstleniyor. Peki, Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim? 

KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan 'Kırımlı/Korkunç Yıllar' filminin çekimleri, Bolu Aladağlar ve Afyon'da kurulan platolarda yapıldı. Filmde Murat Yıldırım'ın canlandırdığı 'Sadık' karakteriyle Selma Ergeç'in canlandırdığı 'Maria' karakterinin hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar da anlatılacak.

KIRIMLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Selma Ergeç

Murat Yıldırım

Bülent Alkış

Gülçin Santırcıoğlu

Burç Kümbetlioğlu

Ali Barkın Bürkan

Baki Davrak

Suavi Eren

KIRIMLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırımlı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.


Kırımlı haberleri Murat Yıldırım haberleri Selma Ergeç haberleri konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim?

Sucu Kamil filminin konusu ne? Sucu Kamil filminin oyuncuları kim?
İlkel filminin konusu ne? İlkel filminin oyuncuları kim?

İlkel filminin konusu ne? İlkel filminin oyuncuları kim?
Superman Dönüyor filminin konusu ne? Superman Dönüyor filminin oyuncuları kim?

Superman Dönüyor filminin konusu ne? Superman Dönüyor filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler