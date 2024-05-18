Yayınlanma: 18.05.2024 - 17:51

Güncelleme: 18.05.2024 - 17:51

Kırımlı filminin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Filmin senaristliğini Atilla Ünsal ve Nil Güleç Ünsal üstleniyor. Peki, Kırımlı filminin konusu ne? Kırımlı filminin oyuncuları kim?

KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Türkleri'nin yaşadığı acıları anlatan ve Cengiz Dağcı'nın 'Korkunç Yıllar' romanından uyarlanan 'Kırımlı/Korkunç Yıllar' filminin çekimleri, Bolu Aladağlar ve Afyon'da kurulan platolarda yapıldı. Filmde Murat Yıldırım'ın canlandırdığı 'Sadık' karakteriyle Selma Ergeç'in canlandırdığı 'Maria' karakterinin hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar da anlatılacak.

KIRIMLI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Selma Ergeç

Murat Yıldırım

Bülent Alkış

Gülçin Santırcıoğlu

Burç Kümbetlioğlu

Ali Barkın Bürkan

Baki Davrak

Suavi Eren

KIRIMLI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kırımlı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.