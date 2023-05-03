American Underdog filminin konusu nedir, oyuncuları kim? American Underdog filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:55

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:55

American Underdog, yönetmenliğini Andrew Erwin ve Jon Erwin, senaristliğini Jon Erwin, David Aaron Cohen ve Jon Gunn'ın üstlendiği, 2021 yapımlı bir dram filmidir.

AMERICAN UNDERDOG FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bir süpermarkette raf düzenlemekten bir Amerikan Futbolu yıldızı olmaya giden Kurt Warner'ın hikayesini ele alıyor.

Amerikan oyun kurucu Kurt Warner, süpermarkette başlayan kariyerini Superbowl oyuncusu olarak devam ettirir. Kariyerine birçok ödül sığdıran Warner, en iyi NFL oyuncularından biri olarak ünlenir.

AMERICAN UNDERDOG FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zachary Levi

Anna Paquin

Ser'Darius Blain

Dennis Quaid

AMERICAN UNDERDOG FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

American Underdog filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.