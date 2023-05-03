Para Tuzağı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Para Tuzağı filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:16

Güncelleme: 03.05.2023 - 18:16

Para Tuzağı (Money Monster), yönetmenliğini Jodie Foster, senaristliğini Jamie Linden, Alan Di Fiore ve Jim Kouf'un üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.

PARA TUZAĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Televizyon programından borsa tüyoları veren televizyon yıldızı ve bir Wall Street simsarı olan Lee Gates, bir programı esnasında sahip olduğu her şeyi Gates'in tavsiyeleri yüzünden kaybeden genç adam Kyle Budwell tarafından rehin alınır. Bu büyük olay, canlı yayınla milyonlarca insan tarafından izlenirken Gates ve programın yapımcısı Patty, büyük bir ölüm kalım pazarlığı yapmaya çalışacaktır.

PARA TUZAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

George Clooney

Julia Roberts

Jack O'Connell

PARA TUZAĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Para Tuzağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.