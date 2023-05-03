Yaşamın Kıyısında filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yaşamın Kıyısında filminin IMDb puanı kaç?
Yaşamın Kıyısında filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Yaşamın Kıyısında filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yaşamın Kıyısında filminin IMDb puanı kaç?
Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea), yönetmenliğini ve senaristliğini Kenneth Lonergan'ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
YAŞAMIN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde, rkek kardeşinin ölümü ardından, yeğeninin velayetini almak durumunda kalan Lee Chandler’in hikayesi ele alınıyor.
Erkek kardeşinin ölümünün ardından, yeğeninin velayetini almak zorunda kalan Lee Chandler’in hayatı tamamen değişir. Yalnız ve asabi bir adam olan Lee Chandler, abisinin öldüğünü haber alır ve doğduğu kasabaya döner. Lee, yeğeninin velayeti de dahil olmak üzere, abisinin tüm varlığını kendisine bıraktığını öğrenir. Böyle bir sorumluluğun altına girmek istemeyen Lee’nin hayatı, eski karısının da denkleme dahil olmasıyla işin içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
YAŞAMIN KIYISINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Casey Affleck
Michelle Williams
Kyle Chandler
Gretchen Mol
Lucas Hedges
YAŞAMIN KIYISINDA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yaşamın Kıyısında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlenmiştir.
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