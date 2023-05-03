Sefiller filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sefiller filminin IMDb puanı kaç?

Sefiller filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Sefiller filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sefiller filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 18:10
Sefiller filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sefiller filminin IMDb puanı kaç?
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Sefiller (Les Misérables), yönetmenliğini Bille August, senaristliğini Rafael Yglesias'ın üstlendiği, 1998 yapımlı bir dram/suç filmidir.

SEFİLLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan filmde, merhametli ve asil bir yaşam kurmaya çalışan eski mahkum Jean Valjean, kendini acımasız bir polis müfettişi tarafından insafsızca takip edilirken bulur.

SEFİLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Liam Neeson

Geoffrey Rush

Uma Thurman

Claire Danes

Hans Matheson

Reine Brynolfsson

Peter Vaughan

SEFİLLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sefiller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.


Film suç filmi yabancı film

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