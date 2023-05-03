Sefiller filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sefiller filminin IMDb puanı kaç?
Sefiller filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Sefiller filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Sefiller filminin IMDb puanı kaç?
Sefiller (Les Misérables), yönetmenliğini Bille August, senaristliğini Rafael Yglesias'ın üstlendiği, 1998 yapımlı bir dram/suç filmidir.
SEFİLLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden beyaz perdeye uyarlanan filmde, merhametli ve asil bir yaşam kurmaya çalışan eski mahkum Jean Valjean, kendini acımasız bir polis müfettişi tarafından insafsızca takip edilirken bulur.
SEFİLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Liam Neeson
Geoffrey Rush
Uma Thurman
Claire Danes
Hans Matheson
Reine Brynolfsson
Peter Vaughan
SEFİLLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Sefiller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Son anket: Kılıçdaroğlu Erdoğan'a fark attı
- ORC'den son anket: AKP'ye büyük şok
- İlkokulda katliam yaptı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- İstanbul'da dehşet: Ağaca asılı halde bulundu
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...