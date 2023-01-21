Denize Açılan Pencere filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:30

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:30

Denize Açılan Pencere (Window to the Sea), yönetmenliğini üstlenen Miguel Ángel Jiménez'in, senaristliğinde Luis Moya ve Luis Gamboa'yla birlikte çalıştığı, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

DENİZE AÇILAN PENCERE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç yaşlarındaki hız yarışçısı Speed Racer, ağabeyinin yaşamına mâl olan The Crucible adlı cross-country rallisini kazanmayı ister. Genç adam, yarış için doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Genç adamın en büyük idolü ise, destansı bir yarış hayatı olan ağabeyi Rex Racer'dır. Speed Racer, hedefine ulaşmak için bir zamanlar rakibi olan Racer X ile işbirliği yapar. Genç adam, bu yarışı kazanmak için her şeyini vermeye hazırdır.

DENİZE AÇILAN PENCERE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emma Suárez

Akilas Karazisis

Gaizka Ugarte

Denize Açılan Pencere

DENİZE AÇILAN PENCERE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Denize Açılan Pencere filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.