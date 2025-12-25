Amerikan Film Enstitüsü 2025’in en iyi 10 dizisini açıkladı

1. Adolescence (Netflix) Genç bir kızın öldürülmesi küçük bir kasabayı derinden sarsar. Soruşturma ilerledikçe 13 yaşındaki Jamie Miller şüpheli konumuna düşer ve tutuklanması ailesinin hayatını altüst eder. Ancak deliller ne kadar Jamie’yi işaret etse de, olayın ardındaki karanlık ayrıntılar tek bir gerçeği açık eder: Bu hikâyede görünenin ötesinde, kimsenin hesaba katmadığı başka bir ihtimal daha vardır.

2. Andor (Disney+) Galaktik İmparatorluğun baskısı altında yaşayan Cassian Andor, sıradan bir hayatta kalma çabasının içinde kendi isteği dışında büyüyen bir direnişin parçası hâline gelir. Küçük bir suçludan, sistemin çarklarına karşı çıkan bir isyancıya dönüşürken; ihanetler, politik oyunlar ve fedakârlıklar onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler. Andor’un hikâyesi, kahramanlıktan çok, özgürlüğün bedelini ödemek zorunda kalan bir adamı anlatır.

3. Death by Lightning (Netflix) 1880’deki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi, Ohio’lu temsilci James Garfield ve hapisten yeni çıkmış, hırslı ama dengesiz Charles Guiteau’nun kaderini beklenmedik biçimde birbirine bağlar. Garfield, seçim kampanyasını mütevazı verandasından yönetirken; Guiteau, parti içinde kendine bir yer açmak için umutsuzca kapı aşındırır. İki adamın yolları, hem dönemin siyasi atmosferini hem de tarihin akışını değiştirecek karanlık bir sürece doğru ilerler.

4. The Diplomat (Netflix) Deneyimli diplomat Kate Wyler, bir İngiliz gemisinin saldırıya uğramasının ardından krizi yönetmek üzere acilen Londra’ya atanır. Görev büyüdükçe hem profesyonel refleksleri hem de Hal ile olan hassas evliliği zorlanmaya başlar. Bombalamaya dair yeni bilgiler ortaya çıktıkça Kate, hem uluslararası gerilimi hem de kendi hayatındaki kırılgan dengeleri aynı anda kontrol etmekte giderek daha çok sıkışır.

5. The Lowdown (hulu) Kendini “gerçeklerin tarihçisi” olarak tanımlayan gazeteci Lee Raybon, peşine düştüğü her haberle yeniden belanın eşiğine sürüklenir. Tulsa’nın merkezindeki nadir kitapçılardan birini devralan Lee, dükkânın arka odasını adeta bir araştırma üssüne çevirir. Burada saklanan belgeler, sessizce süregelen yolsuzlukları ve yıllardır örtbas edilen şikâyetleri gün yüzüne çıkarırken, Lee’nin hem itibarı hem de güvenliği yeni bir savaşa dönüşür.

6. The Pitt (HBO Max) Dizi, kurgusal Pittsburgh Travma Tıp Merkezi’nde geçen tek bir 15 saatlik vardiyada acil servis ekibinin verdiği hayatta kalma mücadelesini izliyor. Personel eksikliği, sınırlı bütçe ve kısıtlı tıbbi kaynaklar arasında çalışan ekip; her bölümde bu uzun vardiyanın yalnızca bir saatinde yaşanan kaosu, baskıyı ve insan hikâyelerini gözler önüne seriyor.

7. Pluribus (Apple TV+) Dünyaya “huzur ve tam uyum” vadederek yayılan, fakat insanların bireyselliğini ortadan kaldıran bir virüs salgını gezegenin kaderini kökünden değiştirir. Olaylar Albuquerque’de geçerken, hikâye uzay kökenli bu virüse karşı nadir bağışıklığa sahip 12 kişiden biri olan Carol Sturka’nın gözünden aktarılır. Carol, herkes tek bir zihne doğru sürüklenirken kendi benliğini korumaya çalışır ve insanlığın kalan özgür iradesinin kaderini belirleyecek bir mücadeleye sürüklenir.

8. Severance (Apple TV+) Karanlık amaçlarıyla ün salmış biyoteknoloji şirketi Lumon Industries, seçili çalışanlarının zihinlerini “iş” ve “özel hayat” olarak tamamen ikiye ayıran radikal bir tıbbi prosedür uygular. Bu işlemden geçen Mark, iki ayrı benliği arasında sıkışmış hâlde yaşarken, hem iş katında hem gerçek dünyada gizlenen bağlantıları fark etmeye başlar. Parçalar yerli yerine oturdukça, Lumon’un kurduğu devasa komplo ağının düşündüğünden çok daha derine indiğini keşfeder.

9.The Studio (Apple TV+) Continental Studios’un yeni başkanı, Hollywood’un parıltısının altında saklanan yoğun baskıyla yüzleşirken kendini hızla güç, ego ve beklentilerle dolu bir dünyanın merkezinde bulur. Hem sektörün elitleri tarafından ciddiye alınmak hem de stüdyonun çelişen hedeflerini dengede tutmak zorundadır: gişeyi tatmin etmek, yaratıcı ekiplere alan açmak ve hâlâ ses getiren, ilham veren filmler üretebilmek. Dizi, bu kaotik denge oyununda hem başkanın hem ekibinin ayakta kalma mücadelesini takip eder.