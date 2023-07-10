Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:48

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:48

Amerikan Güreşçisi: Büyücü (American Wrestler: The Wizard) filminin yönetmen koltuğunda Alex Ranarivelo oturuyor. 2017 yapımı filmin senaristliğini de Brian Rudnick üstleniyor. Peki, Amerikan Güreşçisi: Büyücü filminin konusu ne? Amerikan Güreşçisi: Büyücü filminin oyuncuları kim?

AMERİKAN GÜREŞÇİSİ: BÜYÜCÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1980’de Ali adlı İranlı bir çocuk savaş halinde olan İran’dan kaçarak Amerika’ya sığınır. Uyum sağlamaya kararlı olan Ali, okulun bocalayan ve müsabaka kazanamayan güreş takımına katılacak ve her şey değişecektir.

17 yaşındaki Ali Jahani, küçük bir California kasabasına taşınır ve hoşgörülü olmayan bir toplulukta farklı olarak öne çıkar. Amcasıyla birlikte yaşayan çocuk, döndüğü her yerde bir sıkıntı dağı ile karşı karşıyadır. Herkes tarafından reddedilen ama uyum sağlamaya kararlı, okulun bocalayan güreş takımına katılır. Başkalarının onu nasıl gördüğünü değiştirme şansına sahip olan Ali, adım atmalı ve bir kahraman olmayı öğrenmelidir.

AMERİKAN GÜREŞÇİSİ: BÜYÜCÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Afshar - Hafez Tabad

George Kosturos - Ali Jahani

Jon Voight - Müdür Skinner

William Fichtner - Koç Plyler

Gabriel Basso - Jimmy Petersen

Lia Marie Johnson - Kristi Larsen

Kevin Schmidt - Rowan Knox

Courtney Hope Turner - Jenny

Nicholas Guilak - Pasha

Shannon Collis - Wendy

Chase Mowen - Mike Thornhill

Salome Azizi - Anne

Ashley Michaelsen - Suzie Q

AMERİKAN GÜREŞÇİSİ: BÜYÜCÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Amerikan Güreşçisi: Büyücü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.