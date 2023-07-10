Transit filminin konusu ne, oyuncuları kim? Transit filmi uyarlama mı?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:22

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:23

Transit filminin yönetmen koltuğunda Christian Petzold oturuyor. 2018 yapımı filmin senaristliğini de Christian Petzold üstleniyor. Peki, Transit filminin konusu ne? Transit filminin oyuncuları kim?

TRANSİT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İsgal altındaki Fransa’dan kaçmaya çalışan bir adamın, ölmüş bir yazarın eşine aşık oluş hikayesi anlatılıyor.

Paris'te yaşayan Alman Georg , Nazi birliklerinin şehre yaklaşmasıyla buradan kaçmak zorunda kalır. Marsilya'ya giderken yanında Weidel adlı bir yazara ulaştırılması gereken mektup ve belgeler de vardır. Ancak Marsilya'da kendine güvenli bir yer bulmaya çalışırken Weidel'in intihar ettiğini öğrenir. Fransa'dan Meksika'ya kaçış izni bulunan Weidel'in kimliğine bürünüp artık son onayları beklerken, Marie adında güzel ve gizemli bir kadına aşık olur.

TRANSİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Franz Rogowski - Georg

Paula Beer - Marie

Lilien Batman - Driss

Maryam Zaree - Melissa

Justus von Dohnányi - Conductor

Àlex Brendemühl - Mexican Consul

Godehard Giese - Richard

Barbara Auer - Architect

Antoine Oppenheim - George Binnet

Emilie de Preissac - Hotelbesitzerin Paris

Sebastian Hülk - Paul

Trystan Pütter

Matthias Brandt - Barmann

Ronald Kukulies - Heinz

Agnès Regolo

Grégoire Monsaingeon

Jean-Jérôme Esposito

TRANSİT FİLMİ KİTAP UYARLAMASI MI?

Transit filmi, Anna Seghers’in Nazi zulmündeki deneyimlerinden yola çıkan bir romandan uyarlama fakat roman 1940’larda geçiyor olmasına rağmen Petzold bu Nazi dönemi hikâyesini günümüz dünyasına taşıdı.

TRANSİT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Transit filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.