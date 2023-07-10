Kirazın Tadı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kirazın Tadı filmi hangi ödülleri aldı?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:02

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:06

Kirazın Tadı filminin yönetmen koltuğunda Abbas Kiarostami oturuyor. 1997 yapımı filmin senaristliğini de Abbas Kiyarüstemi üstleniyor. Peki, Kirazın Tadı filminin konusu ne? Kirazın Tadı filminin oyuncuları kim?

KİRAZIN TADI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kirazın Tadı, intihar etmek isteyen orta yaşlı bir adamın, ölümünün ardından kendisini kiraz ağacının altına gömecek birini arayışının hikayesini konu alıyor.

Badii, arabasıyla bir yolculuğa çıkmıştır ve bu yolculuğun amacı bellidir. İntiharının ardından kendisini kiraz ağacının altına gömecek bir adam bulacak ve bu iş için ona para verecektir. Önce bir askerden, sonra bir öğretmenden, en sonunda ise bir tahnitçiden yardım ister. Aralarından biri teklifini kabul edecektir ancak hala öğrenmesi gereken çok şey vardır.

KİRAZIN TADI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hümayun Erşadi

Abdolrahman Bagheri

Afshin Khorshid Bakhtiari

Safar Ali Moradi

Hossein Noori

Elham Imani

Abdol Hossain Bagheri

Hamid Massomi

Ahmad Ansari

Abdolrahman

KİRAZIN TADI FİLMİ HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Kirazın Tadı, gösterildiği yıl, Cannes Film Festivalinde Shohei Imamura'nın Yılanbalığı filmiyle Altın Palmiye ödülünü paylaştı

KİRAZIN TADI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Kirazın Tadı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.