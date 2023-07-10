Satranç filminin konusu ne, oyuncuları kim? Satranç filmi kitap uyarlaması mı?

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:36

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:36

Satranç (Schachnovelle) filminin yönetmen koltuğunda Philipp Stölzl oturuyor. 2021 yapımı filmin senaristliğini de Eldar Grigorian üstleniyor. Peki, Satranç filminin konusu ne? Satranç filminin oyuncuları kim?

SATRANÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Satranç (Schachnovelle), Nazilere esir düşen bir avukatın, hapishanedeki psikolojik şiddete dayanmak için satranç oyununa sığınmasını konu alıyor.

Viyana’da gemi seyahati sırasında Nazi’lere esir düşen Josef Bartok, Alman yetkililerle iş birliği yapmayı reddettiği için Gestapo karargahında göz altına alınarak hücre hapsine gönderilir. Bir çok fiziksel ve zihinsel işkenceye maruz kalan Bartok, hayatta kalmak ve zihnini rahatlatmak için kendini satranç dünyasına bırakır.

SATRANÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oliver Masucci - Dr. Josef Bartok

Albrecht Schuch - Franz-Josef Böhm

Birgit Minichmayr - Anna Bartok

Rolf Lassgård - Owen McConnor

Samuel Finzi - Alfred Koller

Joel Basman - Barkeeper Willem

Andreas Lust - Johann Prantl

Luisa-Céline Gaffron - Fridl

Alexander Khuon - Seward Claas

Johannes Zeiler - Dr. Fink

Paul Matic - Kurt Schuschnigg

Lukas Miko - Gustav Sailer

Sebastian Winkler

Maresi Riegner - Dienstmädchen Klara

Moritz von Treuenfels - Schutzmann Erich

Eric Bouwer - Schiffsarzt Dr. Wouters

Markus Schleinzer - Dr. Auer

Rafael Stachowiak

Carl Achleitner

Manfred Möck

Daniel Wagner

Clemens Berndorff - Swoboda

Anton Rattinger - Fahrer Max

Paul Schweinester

Christian Dungl - Gestapomänner

Isa Hochgerner - Köchin

Julian Rohrmoser - Nazzi

SATRANÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Satranç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.

SATRANÇ FİLMİ KİTAP UYARLAMASI MI?

Stefan Zweig'ın 'Satranç' romanından uyarlandı.