Satranç filminin konusu ne, oyuncuları kim? Satranç filmi kitap uyarlaması mı?
Satranç (Schachnovelle) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Satranç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Satranç filminin konusu ne? Satranç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Satranç (Schachnovelle) filminin yönetmen koltuğunda Philipp Stölzl oturuyor. 2021 yapımı filmin senaristliğini de Eldar Grigorian üstleniyor. Peki, Satranç filminin konusu ne? Satranç filminin oyuncuları kim?
SATRANÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Satranç (Schachnovelle), Nazilere esir düşen bir avukatın, hapishanedeki psikolojik şiddete dayanmak için satranç oyununa sığınmasını konu alıyor.
Viyana’da gemi seyahati sırasında Nazi’lere esir düşen Josef Bartok, Alman yetkililerle iş birliği yapmayı reddettiği için Gestapo karargahında göz altına alınarak hücre hapsine gönderilir. Bir çok fiziksel ve zihinsel işkenceye maruz kalan Bartok, hayatta kalmak ve zihnini rahatlatmak için kendini satranç dünyasına bırakır.
SATRANÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oliver Masucci - Dr. Josef Bartok
Albrecht Schuch - Franz-Josef Böhm
Birgit Minichmayr - Anna Bartok
Rolf Lassgård - Owen McConnor
Samuel Finzi - Alfred Koller
Joel Basman - Barkeeper Willem
Andreas Lust - Johann Prantl
Luisa-Céline Gaffron - Fridl
Alexander Khuon - Seward Claas
Johannes Zeiler - Dr. Fink
Paul Matic - Kurt Schuschnigg
Lukas Miko - Gustav Sailer
Sebastian Winkler
Maresi Riegner - Dienstmädchen Klara
Moritz von Treuenfels - Schutzmann Erich
Eric Bouwer - Schiffsarzt Dr. Wouters
Markus Schleinzer - Dr. Auer
Rafael Stachowiak
Carl Achleitner
Manfred Möck
Daniel Wagner
Clemens Berndorff - Swoboda
Anton Rattinger - Fahrer Max
Paul Schweinester
Christian Dungl - Gestapomänner
Isa Hochgerner - Köchin
Julian Rohrmoser - Nazzi
SATRANÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Satranç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
SATRANÇ FİLMİ KİTAP UYARLAMASI MI?
Stefan Zweig'ın 'Satranç' romanından uyarlandı.
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