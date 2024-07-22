Anaconda 4 filminin konusu ne? Anaconda 4 filminin oyuncuları kim?
Anaconda 4 (Anaconda 4: Trail of Blood) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anaconda 4 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anaconda 4 filminin konusu ne? Anaconda 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Anaconda 4 filminin yönetmen koltuğunda Don E. FauntLeRoy oturuyor. Filmin senaristliğini David C. Olson üstleniyor. Peki, Anaconda 4 filminin konusu ne? Anaconda 4 filminin oyuncuları kim?
ANACONDA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Gösterileri için tekneleriyle yola koyulan bir grup sirk sanatçısı, yemyeşil bir yağmur ormanında mahsur kalır. Tekneleri bozulup kaptanları dev bir anakonda tarafından yenildiğinde sanatçılar hayatları için savaşmak zorunda kalır. Bu sırada ekibin yolu, ölümcül hayvanın peşine düşen kaçak bir avcıyla kesişir.
ANACONDA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Rhys-Davies
Linden Ashby
Alexandru Potocean
Ana Ularu
Claudiu Bleont
Emil Hostina
Crystal Allen
Danny Midwinter
Dan Badarau
Calin Stanciu
Anca-ıoana Androne
ANACONDA 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Anaconda 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.9 olarak belirlendi.
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