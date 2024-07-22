Yayınlanma: 22.07.2024 - 18:16

Güncelleme: 22.07.2024 - 18:16

Anaconda 4 filminin yönetmen koltuğunda Don E. FauntLeRoy oturuyor. Filmin senaristliğini David C. Olson üstleniyor. Peki, Anaconda 4 filminin konusu ne? Anaconda 4 filminin oyuncuları kim?

ANACONDA 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gösterileri için tekneleriyle yola koyulan bir grup sirk sanatçısı, yemyeşil bir yağmur ormanında mahsur kalır. Tekneleri bozulup kaptanları dev bir anakonda tarafından yenildiğinde sanatçılar hayatları için savaşmak zorunda kalır. Bu sırada ekibin yolu, ölümcül hayvanın peşine düşen kaçak bir avcıyla kesişir.

ANACONDA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Rhys-Davies

Linden Ashby

Alexandru Potocean

Ana Ularu

Claudiu Bleont

Emil Hostina

Crystal Allen

Danny Midwinter

Dan Badarau

Calin Stanciu

Anca-ıoana Androne

ANACONDA 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Anaconda 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.9 olarak belirlendi.