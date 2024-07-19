Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim?
Demir Maske (The Iron Mask) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Demir Maske filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Demir Maske filminin yönetmen koltuğunda Oleg Stepchenko oturuyor. Filmin senaristliğini Oleg Stepchenko ve Dmitry Palcev üstleniyor. Peki, Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim?
DEMİR MASKE FİLMİNİN KONUSU NE?
Journey To China: The Mystery Of Iron Mask, kendisine verilen görevi yerine getirebilmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor. İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.
DEMİR MASKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Arnold Schwarzenegger
Xingtong Yao
Jason Flemyng
Yuri Kolokolnikov
Charles Dance
Anna Churina
Aleksei Petrukhin
Rutger Hauer
Mengmeng Li
Pavel Volya
Christopher Fairbank
Martin Klebba
Aleksandr Robak
Andrey Merzlikin
Igor Jijikine
Nikita Tarasov
DEMİR MASKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Demir Maske filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Emeklilik sistemi sil baştan mı?
- Tahliye kararı!
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’