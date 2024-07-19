Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim?

Demir Maske (The Iron Mask) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Demir Maske filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:09
Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim?
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Demir Maske filminin yönetmen koltuğunda Oleg Stepchenko oturuyor. Filmin senaristliğini Oleg Stepchenko ve Dmitry Palcev üstleniyor. Peki, Demir Maske filminin konusu ne? Demir Maske filminin oyuncuları kim? 

DEMİR MASKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Journey To China: The Mystery Of Iron Mask, kendisine verilen görevi yerine getirebilmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir adamın hikayesini konu ediyor. İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

DEMİR MASKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Arnold Schwarzenegger

Xingtong Yao

Jason Flemyng

Yuri Kolokolnikov

Charles Dance

Anna Churina

Aleksei Petrukhin

Rutger Hauer

Mengmeng Li

Pavel Volya

Christopher Fairbank

Martin Klebba

Aleksandr Robak

Andrey Merzlikin

Igor Jijikine

Nikita Tarasov

DEMİR MASKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Demir Maske filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.


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