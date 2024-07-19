Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?
Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kirpi Sonic filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kirpi Sonic filminin yönetmen koltuğunda Jeff Fowler oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Casey ve Josh Miller üstleniyor. Peki, Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?
KİRPİ SONIC FİLMİNİN KONUSU NE?
Sega şirketinin geliştirdiği aynı isimli video oyunundan uyarlanan filmde; dünyanın en hızlı kirpisi Sonic ve onun en yakın arkadaşı Tom’un onları yakalamakla görevlendirilmiş kötü bilim insanı Dr. Ivo Robotik’in macerasını konu alıyor.
KİRPİ SONIC FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ben Schwartz
James Marsden
Jim Carrey
Tika Sumpter
Natasha Rothwell
Debs Howard
Adam Pally
Lee Majdoub
Neal McDonough
Tom Butler
Frank C. Turner
Melody Nosipho Niemann
Shannon Chan-Kent
Brad Kelly
Elfina Luk
Garry Chalk
Michael Hogan
Peter BryantKİRPİ SONIC FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kirpi Sonic filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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