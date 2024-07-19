Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?

Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kirpi Sonic filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:34
Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Kirpi Sonic filminin yönetmen koltuğunda Jeff Fowler oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Casey ve Josh Miller üstleniyor. Peki, Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim? 

KİRPİ SONIC FİLMİNİN KONUSU NE?

Sega şirketinin geliştirdiği aynı isimli video oyunundan uyarlanan filmde; dünyanın en hızlı kirpisi Sonic ve onun en yakın arkadaşı Tom’un onları yakalamakla görevlendirilmiş kötü bilim insanı Dr. Ivo Robotik’in macerasını konu alıyor.

KİRPİ SONIC FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Schwartz

James Marsden

Jim Carrey

Tika Sumpter

Natasha Rothwell

Debs Howard

Adam Pally

Lee Majdoub

Neal McDonough

Tom Butler

Frank C. Turner

Melody Nosipho Niemann

Shannon Chan-Kent

Brad Kelly

Elfina Luk

Garry Chalk

Michael Hogan

Peter BryantKİRPİ SONIC FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kirpi Sonic filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.


konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Shōgun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shōgun dizisi nerede çekildi?

Shōgun dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Shōgun dizisi nerede çekildi?
Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin konusu ne? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa oyuncuları kim?

Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filminin konusu ne? Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa oyuncuları kim?
Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban oyuncuları kim?

Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler