Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:34

Güncelleme: 19.07.2024 - 18:34

Kirpi Sonic filminin yönetmen koltuğunda Jeff Fowler oturuyor. Filmin senaristliğini Patrick Casey ve Josh Miller üstleniyor. Peki, Kirpi Sonic filminin konusu ne? Kirpi Sonic filminin oyuncuları kim?

KİRPİ SONIC FİLMİNİN KONUSU NE?

Sega şirketinin geliştirdiği aynı isimli video oyunundan uyarlanan filmde; dünyanın en hızlı kirpisi Sonic ve onun en yakın arkadaşı Tom’un onları yakalamakla görevlendirilmiş kötü bilim insanı Dr. Ivo Robotik’in macerasını konu alıyor.

KİRPİ SONIC FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Schwartz

James Marsden

Jim Carrey

Tika Sumpter

Natasha Rothwell

Debs Howard

Adam Pally

Lee Majdoub

Neal McDonough

Tom Butler

Frank C. Turner

Melody Nosipho Niemann

Shannon Chan-Kent

Brad Kelly

Elfina Luk

Garry Chalk

Michael Hogan

Peter BryantKİRPİ SONIC FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kirpi Sonic filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.